5 de julio de 2019

Migrantes cubanos en México se amotinan en la frontera con EEUU por la lentitud de su proceso de asilo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos cien migrantes cubanos se han amotinado en las últimas horas en uno de los puentes internacionales que conectan comunican México y Estados Unidos a la altura del estado mexicano de Matamoros, para protestar por la lentitud de su proceso de asilo.

Los cubanos se han apostado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, al que reprochan que hace tiempo que no lleva a cabo procesos de recepción de migrantes, necesarios para solicitar un visado humanitario o asilo político.

"El Instituto Nacional de Migración no nos está recibiendo (...) No toman nuestros nombres, no llaman a nadie y algunos ya tenemos cuatro meses, otros hasta más. Estamos desesperados. Ya no podemos seguir viviendo en estas condiciones".

Las autoridades migratorias les han recibido y les han explicado que los retrasos se deben a la parte estadounidense, de quien depende la gestión burocrática. Los cubanos, que están viviendo en casas y tiendas de campaña a orillas del río Bravo, parecen haber quedado satisfechos.

Sin embargo, en un momento dado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha cerrado el puente internacional ante la amenaza de los migrantes de cruzar ilegalmente, según informa el diario mexicano 'El Universal'.

El pasado mes de octubre, miles de centroamericanos comenzaron a marchar en caravana hacia Estados Unidos atravesando México para escapar de la violencia y la pobreza en el llamado Triángulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde entonces, el flujo migratorio se ha reducido pero no ha parado.

La Administración de Donald Trump amenazó al país vecino con un arancel si no frenaba la inmigración ilegal, lo que dio lugar a un acuerdo por el que México ha desplegado a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y ha accedido a acoger a los migrantes hasta que se resuelvan sus procesos de asilo en Estados Unidos.