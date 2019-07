21 de julio de 2019

Un ministro israelí constata que "el único país que lleva dos años matando iraníes es Israel"

JERUSALÉN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro israelí para la Cooperación Regional, Tzachi Hanegbi, ha remarcado este domingo que "el único país que lleva dos años matando iraníes es Israel" cuando se le preguntó su parecer sobre la cauta respuesta dada por Estados Unidos a los últimos episodios de tensión con la República Islámica.

Estados Unidos se negó en el último momento a efectuar un ataque militar contra Irán cuando hace un mes la Guardia Revolucionaria de Irán derribó un avión no tripulado norteamericano cerca de su costa.

Hanegbi, en la misma entrevista concedida a la radio israelí Kan Bet, constató que su país lleva dos años bombardeando a los efectivos iraníes que colaboran con el Ejército sirio en la guerra de la república árabe.

"Les hemos atacado cientos de veces. A veces lo admitimos, a veces los medios lo publican, a veces lo hace el jefe del Estado Mayor, a veces lo hace el jefe saliente de nuestra Fuerza Aérea... pero todo es una política coordinada", ha explicado.

Hanegbi ha considerado que, si la situación no ha escalado más, si "los iraníes han sido contenidos en sus respuestas, no es porque no tengan la capacidad para ello, sino porque se han dado cuenta de que Israel va en serio".

El ministro también ha criticado la complacencia demostrada por los países europeos. "Cada vez que se enfrentan al desafío iraní, su única solución es intentar aplacarlos para que el acuerdo nuclear que han firmado con ellos no se desmorone ante sus ojos", ha añadido.

La cadena oficial Press TV ha respondido duramente a Hanegbi. "¡Así es como los israelíes hablan con libertad y orgullo sobre el asesinato de iraníes! ¡Imaginen ustedes si fuera al revés!", ha apostillado el medio iraní en Twitter.