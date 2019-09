14 de septiembre de 2019

Morales tras los ataques contra el MAS: "Las elecciones no se ganan con el bate sino con el voto"

LA PAZ, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha defendido este viernes que las elecciones previstas en el país para el próximo 20 de octubre se ganan en las urnas y "no con el bate", después de los ataques registrados la víspera en Santa Cruz contra militantes y sedes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Las elecciones no se ganan con bate, se ganan con voto. Las elecciones no se ganan con violencia, se ganan con conciencia del pueblo boliviano", ha sostenido el mandatario durante un acto oficial en Cochabamba.

Morales ha lamentado que un sector de la oposición pretenda recurrir a la violencia para imponer su pensamiento, como ya hiciera en 2018 cuando atacaron las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz o recientemente en Chulumani, departamento de La Paz, donde intentaron tomar una casa de campaña, según informa la agencia oficial ABI.

En este sentido, el presidente ha hecho un llamamiento a los bolivianos a defender la democracia, las próximas elecciones y la paz social frente a ese tipo de actos vandálicos. También ha llamado a la calma el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

"No es ni sano ni conveniente recuperar estas actitudes intolerantes, la violencia nunca está bien", ha sostenido, defendiendo que "la proximidad de unas elecciones no debería venir de la mano del incremento de la violencia". "Queremos ser muy claros y muy rotundos, esto no nos gusta, no es propio de una sociedad democrática, tenemos que ser capaces de solucionar nuestros conflictos de otra manera", ha subrayado el ministro.

Al menos seis personas resultaron heridas el jueves, dos de ellas de gravedad, en un ataque de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista encapuchados y armados con bates, palos y otros objetos contundentes contra dos casas de campaña del MAS en Santa Cruz. Ambas casas fueron saqueadas además de sufrir desperfectos durante los ataques.

NUEVE IMPUTADOS POR LOS SUCESOS

El fiscal del departamento de Santa Cruz, Mirael Salguero, ha informado de que nueve de los detenidos por los sucesos del jueves serán imputados por siete delitos. "Los nueve son investigados por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, robo agravado, allanamiento de domicilio y sus dependencias, lesiones graves y leves, destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional", ha detallado, según ABI.

Morales, en el cargo desde 2006 y primer presidente indígena de Bolivia, parte como favorito para las próximas elecciones a las que concurre pese a que los bolivianos rechazaron en referéndum en febrero de 2016 una reforma constitucional que permitiría al mandatario aspirar a un cuarto mandato abriendo la puerta a la reelección indefinida.

Pese a ello, Morales siguió adelante con su plan alegando que prohibirle aspirar a la reelección vulneraría sus derechos civiles y políticos. El alegato fue aceptado por los tribunales Electoral y Constitucional, que dieron luz verde a su candidatura. El presidente llegó a confesar que le preocupaba la expectativa de tener que dejar el cargo porque no había ningún heredero potente a la vista.