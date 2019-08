Mueren al menos 30 personas en nuevos combates entre el Gobierno de Yemen y los separatistas en Adén

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Al menos 30 personas han muerto en nuevos enfrentamientos entre el Gobierno de Yemen y los separatistas en un campamento de los guardias del palacio presidencial en Adén, según ha recogido la cadena Al Arabiya.

Fuentes médicas habían informado anteriormente de que al menos ocho civiles han muerto este viernes en los combates. Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha señalado que 75 personas han resultado heridas en los últimos días por los enfrentamientos.

El repunte de la violencia se inició el miércoles, cuando los separatistas acusaron a un partido islamista aliado del presidente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, de complicidad en el ataque ejecutado la semana pasada por los huthis contra un desfile militar en la ciudad, que se saldó con 36 muertos.

Cientos de seguidores de los separatistas participaron el miércoles en el funeral de militares muertos en el ataque. Durante el mismo, un líder separatista llamó a los presentes a marchar hacia el Palacio Presidencial y derrocar al Gobierno, tras lo que se registró un tiroteo en los alrededores del edificio.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que respaldan a los separatistas, dijeron que los incidentes son "preocupantes" y han llamado a la calma.

"Un recrudecimiento (de los enfrentamientos) no es una opción aceptable tras los despreciables ataques terroristas", resaltó el secretario de Estado para Asuntos exteriores emiratí, Anuar Gargash.

Las tensiones entre los separatistas del sur y el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, que vive exiliado en Arabia Saudí, son una muestra de la complejidad de la guerra en Yemen.

Ambas partes son aliadas frente a los rebeldes huthis que controlan Saná, la capital. Los separatistas quieren recuperar la antigua república de Yemen del Sur, que se unió al norte en 1990.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este viernes su "profunda preocupación" por los enfrentamientos en Adén y ha instado a las partes a "garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos".

"El secretario general insta a las partes a entablar un diálogo inclusivo para resolver sus diferencias y abordar las preocupaciones legítimas de todos los yemeníes", ha señalado la ONU en un comunicado en el que ha detallado que Guterres ha subrayado que "el conflicto en Yemen solo puede resolverse mediante una solución política".

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, según sus siglas en inglés) también ha expresado este viernes su "extrema preocupación" por la seguridad de los civiles y ha advertido de que los residentes de Adén no pueden huir y que muchos de ellos "se están quedando sin comida ni agua".

"El suministro de agua se ha detenido por días. (...) No hay suficiente agua y esta es una de las principales preocupaciones. No hay forma de salir de la ciudad. Las carreteras están cerradas y no es seguro", ha afirmando uno de los miembros de la organización.

El NRC también ha asegurado que si los enfrentamientos continúan, el impacto "se sentirá en todo el país". Por esa razón, la ONG ha llamado a las partes a poner fin a la violencia y ha pedido a la coalición de EAU y Arabia Saudí que presionen a las partes para garantizar que los civiles puedan "huir a un lugar seguro y viajar al extranjero para recibir tratamiento médico".