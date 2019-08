23 de agosto de 2019

Navalni tras ser liberado: "La ola de protestas contra Putin aumentará"

MOSCÚ, 23 Ago. (Reuters/EP) -

El opositor ruso Alexei Navalni ha aprovechado sus primeras declaraciones este viernes tras ser liberado de prisión para advertir que la ola de protestas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y las autoridades seguirá aumentando.

Navalni ha sido liberado este viernes de la prisión en la que ha cumplido 30 días de arresto por animar a manifestarse para reclamar elecciones libres.

"Ahora vemos que las mentiras y la fraude no son suficientes para ellos. No es suficiente para ellos prohibir candidatos en unas elecciones. Deliberadamente quieren detener a decenas y golpear a cientos (...) esto demuestra que no hay apoyo para este régimen. Ellos lo sienten y tienen miedo", ha defendido el líder opositor.

"No tengo ninguna duda de que pese a los genuinos actos de intimidación y terror que están ocurriendo ahora, con personas al azar detenidas, esta ola (de protestas) aumentará y este régimen lamentará seriamente lo que ha hecho", ha añadido.

El abogado y activista de 43 años fue encarcelado el mes pasado tras llamar a los rusos a manifestarse en el centro de Moscú por la exclusión de candidatos opositores de las elecciones locales en la capital rusa en septiembre. Los comicios, aunque municipales, son vistos como una prueba para las elecciones parlamentarias de 2021.

La negativa de las autoridades a registrar a un montón de candidatos opositores, incluidos algunos aliados de Navalni, por motivos técnicos ha desencadenado el mayor movimiento sostenido de protesta en Rusia desde 2011-2013, cuando los manifestantes se echaron a las calles contra lo que percibían como fraude electoral.

La Policía detuvo brevemente a más de 2.000 personas, inició causas criminales contra unas diez por desorden masivo, dictó breves penas de cárcel contra casi todo el entorno de Navalni y usó la fuerza para dispersar lo que dijo que eran protestas ilegales.

Putin dijo esta semana que las autoridades están gestionando la situación en línea con la ley y que no quiere protestas de "chalecos amarillo" como las que se han producido en Francia.

La popularidad del partido gobernante, Rusia Unida, está en su nivel más bajo desde 2011 y la propia popularidad de Putin también se ha reducido debido al malestar por los estándares de vida, aunque se mantiene por encima del 60 por ciento.

Navalni ha dado las gracias este viernes a la gente por salir a las calles y ha elogiado la valentía de los candidatos opositores excluidos de las elecciones. "Están haciendo todo lo que pueden y en ellos vemos a la verdadera nueva oposición", ha añadido. "Estoy muy contento con ello", ha asegurado.