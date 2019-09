Netanyahu emplaza a Gantz a formar un "amplio gobierno de unidad" tras el ajustado resultado electoral

453284.1.500.286.20190919104430

JERUSALÉN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí y candidato a la reelección, Benjamin Netanyahu, ha emplazado este jueves a su principal rival electoral, el candidato centrista Benny Gantz, a acordar la formación de un "amplio gobierno de unidad nacional", tras los ajustados resultados de las elecciones legislativas del martes.

"No tenemos otra opción que formar un amplio gobierno de unidad nacional, tan amplio como sea posible, que esté compuesto por todos los elementos que velen por el Estado de Israel", ha dicho Netanyahu, según informa el diario 'The Jerusalem Post'.

Tras el mensaje de Netanyahu, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha celebrado la propuesta del primer ministro para formar un ejecutivo de unidad nacional. "Le felicito, primer ministro, por su invitación. Este es un llamamiento importante", ha dicho Rivlin, en un acto de homenaje a la figura del fallecido expresidente israelí Shimon Peres, al que han acudido Netanyahu y su máximo rival en los comicios, el líder de Azul y Blanco y exjefe del Ejército, según informa Reuters.

El 'premier' israelí ha admitido que él prometió en campaña un gobierno de derecha pero "desafortunadamente" los resultados de las elecciones han demostrado que esa perspectiva no es posible. "El público no ha decidido entre los dos bloques", ha añadido.

Netanyahu le ha pedido a Gantz que se reúna con él cuanto antes para empezar las conversaciones para formar un gobierno de unidad nacional. "La nación nos espera, a los dos, para que mostremos responsabilidad y cooperemos", ha subrayado el primer ministro israelí.

"No podemos y no tenemos motivos para unas terceras elecciones. Me opongo. Un gobierno amplio de unidad es lo que nos han demandado", ha señalado.

Netanyahu ha recordado que Shimon Peres forjó un gobierno de coalición con el entonces líder conservador Isaac Shamir en el que los dos se turnaron como primeros ministros en un mismo mandato que transcurrió de 1984 a 1988.

"Cuando no hubo una victoria clara en la Knesset, Shimon optó por un gobierno de unidad nacional. Él e Isaac Shamir acordaron cooperar para llevar a Israel a un puerto seguro", ha dicho Netanyahu. El primer ministro en funciones ha visto cómo su partido queda relegado a segunda fuerza política por detrás de Azul y Blanco, con 31 y 33 escaños respectivamente en las legislativas del martes.

"Estas elecciones tampoco ha habido un claro ganador. Le emplazo a usted, Benny. Trabajemos juntos para llevar de nuevo al Estado de Israel a puerto seguro". Una fuente de Azul y Blanco, el partido liderado por Gantz, ha dicho que Netanyahu "está teniendo dificultades para aceptar su derrota y está intentando ocultar la victoria de Azul y Blanco y argumentando que no ha habido una decisión clara".

Durante toda la campaña electoral, los dirigentes de Azul y Blanco han dicho que no formarán parte de un gobierno con Netanyahu, en un momento en el que se expone a ser procesado por corrupción y tiene que comparecer en octubre ante el fiscal general israelí, Avihai Mandelbit.