La nieta de Le Pen está convencida de que sus ideas la llevarán al poder

PARÍS, 28 Sep. (Reuters/EP) -

La nieta del líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, ha manifestado que tiene la certeza de que sus ideas la llevarán al poder en el futuro, un guiño a una posible candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2022.

"Mañana, estoy profundamente convencida de ello, estaremos en el poder", ha afirmado Maréchal durante un acto en París. Maréchal se quitó el apellido Le Pen oficialmente de sus apellidos el año pasado, posiblemente para diferenciarse de su tía, Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Unión Nacional.

Maréchal, de 29 años, podría así ser la renovación de la ultraderecha tras la derrota de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017, cuando ganó la Presidencia Emmanuel Macron. "No creo que tenga ambición de ser candidata presidencial en 2022", afirmaba Marine Le Pen el mes pasado. "Al menos eso es lo que me ha dicho y no tengo motivo para no creerla", añadió.

Analistas como el experto en la ultraderecha gala Gilles Ivaldi resaltan que ambas mujeres tienen ideas divergentes en cuestiones estratégicas. "La estrategia de Marine Le Pen es una alianza transpartidista de lo que llama 'patriotas' de derecha e izquierda, una estrategia populista genérica. Hay otra opción que representa Marion Maréchal: Unión Nacional debería ser una amplia alianza de las derechas", ha argumentado en declaraciones a Reuters.

Maréchal ha defendido este mismo sábado una "convención de la derecha" con la que apelaría al electorado conservador tradicional que ahora capitaliza el partido Los Republicanos. Precisamente desde la derecha gaullista coquetean con esta posibilidad pese a que desde el nacimiento del Frente Nacional en la década de 1970 se había negado a cualquier paco con la ultraderecha.