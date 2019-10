Una ONG documenta la violencia física y psicológica que han sufrido quienes quieren pedir asilo en EEUU

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los solicitantes de asilo de México y Centroamérica que llegan hasta la frontera de Estados Unidos sufren amenazas, coerción, agresiones físicas, secuestros, asesinatos, violencia doméstica, agresiones sexuales y estrés postraumático, según ha constatado la ONG Physicians for Human Rights (PHR), después de que médicos hayan corroborado mediante exámenes las evidencias de violencia con los testimonios de 18 solicitantes de asilo.

"Hemos documentado severos traumas físicos y psicológicos de la violencia vivida por estos solicitantes de asilo", ha indicado la investigadora sénior de PHR y coautora del informe, Tamary Nelson. "Esta nueva evidencia médica subraya la profunda necesidad de un sistema de asilo seguro, justo y humano en los Estados Unidos", ha agregado Nelson.

En concreto, el informe, 'Si volviera, no sobreviviría', en el que han participado 15 adultos y tres niños de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, ha destacado amenazas, coerción, agresiones físicas, secuestros y asesinatos, reportados por cada hombre joven entrevistado, como tácticas de reclutamiento para unirse a pandillas y violencia doméstica y agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de pandillas y fuerzas policiales "por igual".

Además, PHR ha constatado violencia basada en la identidad sexual, posiciones políticas u ocupación; trastorno de estrés postraumático --identificado en 12 de los 15 adultos y dos de los niños entrevistados--, e impunidad "desenfrenada" y falta de apoyo que deja a muchos "sin otra opción que huir".

"Los impactos adversos en la salud física y mental de la preocupante violencia en México y Centroamérica son claros", ha apuntado el profesor asistente de la División General de Medicina Interna e Investigación en Servicios de Salud de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Adam Richards, que ha realizado evaluaciones para el informe.

Un total de "14 de los 18 solicitantes de asilo que entrevistamos dieron positivo en exámenes para identificar trastorno de estrés postraumático y la mayoría sufría de síntomas de depresión frecuente y trastornos de ansiedad", ha revelado el doctor Richards.

TESTIMONIOS

Adriana, una niña de 16 años de El Salvador que escapó de una relación "abusiva" con un miembro de una pandilla que le agredió físicamente durante su embarazo, lo que hizo que perdiera al bebé, cuenta en el informe que su pareja "siempre" le decía que la mataría si no se iba con él. "Él me decía que me iba a matar y me iba a enterrar, eso me decía", ha contado Adriana.

Por su parte, Jimena, una mujer hondureña de 21 años violada por miembros de una pandilla después de que su marido se negara a unirse a ella, ha relatado que tenía moretones en los hombros, por donde la sujetaron.

"Tuve dolor en el abdomen durante tres días y en el estómago durante todo el embarazo... Si le hubiera dicho a alguien, los miembros de la pandilla me habrían descubierto y matado", ha narrado Jimena.

También Antonio, un niño hondureño de ocho años atacado por dos hombres con un machete y que mostró síntomas de estrés postraumático, ansiedad y somatización, ha referido su "miedo" a volver al país. "Creo que me pasaría algo", ha asegurado. "Creo que nos matarían a mí y a mis padres", ha contado Antonio.

POLÍTICAS DE ASILO RESTRICTIVAS

El informe también denuncia que las políticas restrictivas de asilo de Estados Unidos han dejado "varados" a los solicitantes de asilo en México, "posiblemente exponiéndolos a más traumas".

Por ejemplo, la práctica de la 'medición' restringe el numero de solicitantes de asilo que pueden ser procesados por día en un puerto de entrada de Estados Unidos, y está creando cuellos de botella y bloqueando el acceso oportuno a la protección, según el informe.

Otra política conocida como 'Permanecer en México' obliga a los solicitantes a esperar el procesamiento de sus peticiones en en el país, dejándolos expuestos a más violencia y sin acceso a asistencia jurídica adecuada.

Finalmente, la Regla de Asilo de los Terceros Países requiere que los solicitantes de asilo pidan sin éxito protección en un país por donde hayan transitado antes de acceder al sistema de asilo en Estados Unidos, según PHR.

"En la practica, esta política prohíbe casi por completo el asilo para solicitantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países, que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México", ha lamentado el organismo.

"Nuestros hallazgos indican que estos solicitantes de asilo tienen bases sólidas para solicitar asilo en Estados Unidos, y que podrían enfrentar más persecución si se les obliga a regresar a sus países de origen", ha añadido la coautora del informe, que ha insistido en que la "evidencia médica" refuta "directamente" muchas afirmaciones "infundadas y dañinas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Las políticas de asilo de la Administración de Trump están agravando el trauma para gente ya traumatizada", ha hecho hincapié la médico de la Facultad Clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (USC), Mary Cheffers. "Devolver u obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México pone en peligro sus vidas y resulta en un estresante catastrófico para su salud física y mental", ha agregado Cheffers.

ASEGURAR ASILO Y PROTEGER A LOS SOLICITANTES

En este contexto, PHR ha pedido a Estados Unidos que "asegure que el derecho a solicitar asilo esté protegido y que el proceso de asilo en el país sea seguro, predecible y transparente" y que pongan fin a todas las prácticas que prohíben la protección de los solicitantes de asilo dentro de Estados Unidos", como las mencionadas.

Asimismo, ha reclamado eliminar "cualquier programa que permita a los agentes de la patrulla fronteriza realizar 'entrevistas de temor creíble' a los solicitantes de asilo y garantizar que sólo los oficiales de asilo capacitados y con recursos apropiados examinen los casos de los solicitantes de asilo".

Por otra parte, el organismo ha demandado detener el uso de aranceles, sanciones comerciales, ayuda extranjera u otras medidas para presionar a los países a llegar a acuerdos, sobre todo si estos países no pueden proporcionar seguridad o protección legal efectiva a los solicitantes de asilo, y que Estados Unidos coopere con los mecanismos regionales e internacionales de vigilancia de los Derechos Humanos a través de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.