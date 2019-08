El opositor Alberto Fernández lidera las primarias PASO en Argentina, según encuestas a pie de urna

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato Alberto Fernández (Frente de Todos) encabeza la votación de las elecciones primarias PASO celebrada este domingo en Argentina, seguido por el actual presidente del país, Mauricio Macri, según los primeros sondeos a pie de urna dadas a conocer por la cadena Todo Noticias, perteneciente al grupo Clarín.

Todavía no se ha dado una cifra concreta de la ventaja de Fernández, a la espera de conocer los primeros resultados oficiales dentro de cuatro horas por orden de la jueza federal argentina María Servini quien ha estipulado que no se publiquen recuentos concretos hasta que no se hayan contabilizado el 10 por ciento de los resultados en las cuatro provincias más importantes del país: la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba (centro) y Santa Fe (centro-este).

La participación ha rondado el 75 por ciento, según las cifras que baraja el Ministerio del Interior.

Las llamadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebran desde hace una década, y en ellas se deciden los partidos políticos y con qué candidatos concurrirán a los comicios presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 27 de octubre de este año.

Las PASO de este domingo enfrentan dos ideas económicas: la austeridad que defiende Macri (Juntos por el Cambio) o el intervencionismo económico que propugna el candidato 'peronista' Fernández, designado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que acudirá a las urnas de octubre como candidata a la Vicepresidencia del país.

"Esta elección define los próximos 30 años", ha zanjado Macri tras depositar "confiado" su voto en un colegio de la calle Juncal de Buenos Aires. "Todo lo que teníamos para poner, lo pusimos", indicó, antes de defenderse de las críticas que le ha granjeado su programa de austeridad económica.

"Nosotros creemos en continuar esta reforma que estamos haciendo en la Argentina y otros creen en otras cosas", ha declarado.

Macri ha recordado que representa una opción de estabilidad para los inversores internacionales. "Los mercados obviamente esperan que sigamos en el mismo camino. El mundo espera que sigamos por el mismo camino. Es muy importante lo que pase en esta elección", ha dicho.

Por su parte, Fernández ha depositado su voto en la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero, en el este de la capital. Allí, el candidato opositor expresó sus dudas sobre la fiabilidad del proceso electoral.

"El Gobierno ha hecho todo lo necesario para que haya dudas sobre el sistema de traspaso de datos, hay mucha preocupación porque la empresa encargada tiene unos antecedentes horribles", ha asegurado en referencia a Smartmatic, una compañía investigada por el Poder Judicial argentino en relación a presuntasirregularidades en otros países.