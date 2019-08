31 de julio de 2019

La OTAN y la UE defienden importancia de la libre navegación en Ormuz pero descartan misiones propias

BRUSELAS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La OTAN y la Unión Europea han defendido la importancia de garantizar la navegación libre a través del estrecho de Ormuz pero han dejado claro que ninguna de las organizaciones se plantea desplegar una misión marítima y han dejado en manos de los países responder a las peticiones de Estados Unidos y Reino Unido.

"Los aliados de la OTAN están preocupados por la situación en el Golfo y la libertad de navegación es de gran importancia para todos los aliados", ha subrayado el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una comparecencia ante la prensa en su residencia tras reunirse con la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Continuaremos a seguir muy de cerca la situación. Intercambiamos inteligencia, información sobre la situación", ha agregado, tras dejar claro que los aliados "comparten las preocupaciones" de Washington sobre las actividades desestabilizadoras de Irán en la región, su apoyo a grupos terroristas, su programa de misiles balístico y su decisión de reanudar el enriquecimiento de uranio por encima del nivel de pureza acordado.

Stoltenberg ha dejado claro que "no ha habido una petición para una misión de la OTAN" aunque "varios aliados" ya tiene equipos en el Golfo y los ministros de Defensa aliados discutieron en julio "la posibilidad de que aliados contribuyeran medios, pero no como parte de una misión de la OTAN".

Estados Unidos planteó entones a sus aliados la necesidad de enviar más barcos para aumentar la vigilancia en el Golfo y disuadir a Irán tras acusarle de estar detrás de los recientes ataques a petroleros en la zona.

La responsable de Asuntos de Seguridad Internacional del Pentágono,*Kathryn Wheelbarger, informó el pasado 15 de julio de la situación a los aliados en Bruselas pero no concretó las contribuciones que Washington esperaba de sus aliados, según fuentes aliadas.

Varios países como Alemania y Bélgica sí recibieron peticiones formales de Estados Unidos para desplegar buques en el Golfo para reforzar la vigilancia y contribuir a la libre navegación, mientras que España no ha recibido ninguna demanda formal de Washington para ninguna aportación concreta.

"Estamos estudiando actualmente estas peticiones en consultación estrecha con Reino Unido y Francia", ha subrayado por su parte la ministra de Defensa alemán, que insistió en el interés de los europeos de preservar en todo caso el acuerdo nuclear iraní y defendió los esfuerzos para encontrar una solución diplomática.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, ha sido más explícito al considerar que la propuesta estadounidense de crear una misión naval para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz "no es una buena idea" porque lo más importante es evitar una escalada militar en la región. "Por eso creo que no es una buena idea", ha defendido en una entrevista a la televisión pública ZDF.

Reino Unido, que también ha pedido a sus socios europeos liderar una misión para reforzar la seguridad en el Golfo tras el secuestro del petrolero británico por Irán, anunció este domingo la llegada de una segunda fragata a la zona. La fragata HMS Duncan permanecerá hasta el 2022, mientras que su segunda fragata HMS Montrose, que permanecerá en la zona hasta finales de agosto, será sustituida más adelante por la HMS Kent.

El Gobierno holandés decidirá en agosto si envía una fragata a Ormuz a petición de Reino Unido una vez se reanude la actividad del Parlamento tras el receso estival, según confirmó portavoz del Ministerio de Defensa a 'RTL', mientras que el Gobierno danés también considera que su contribución podría ser "relevante", según la ministra de Defensa danesa, Trine Bramsen, informó el portal de noticias CPHPost. Copenhague decidirá a finales de agosto si envía un buque a la zona.

La Unión Europea ha vuelto a apelar este miércoles a "la importancia de que haya una máxima contención y una rebaja de las tensiones en la zona", al tiempo que ha defendido que "la libertad de navegación debe respetarse en todo momento", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de Ayuda Humanitaria, Carlos*Martín Ruiz de Gordejuela, que ha aclarado en todo caso que la UE no está participando en las negociaciones para reforzar la vigilancia marítima en Ormuz. "Respecto a estas negociaciones, la UE como tal no formamos parte de ellas y no comentaremos sobre ello", ha subrayado.