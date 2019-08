Pakistán llevará su pulso con India por Cachemira a la Corte Internacional de Justicia

I

ISLAMABAD, 20 (Reuters/EP)

El Gobierno de Pakistán ha anunciado que llevará su disputa con India a cuenta de la región de Cachemira a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en particular por las violaciones de Derechos Humanos que se estarían produciendo en el territorio, de mayoría musulmana.

"Hemos decidido llevar el caso de Cachemira a la Corte Internacional de Justicia", ha anunciado este martes el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mehmood Qureshi, en declaraciones a ARY News TV. "La decisión se ha tomado después de considerar todos los aspectos legales", ha explicado.

El Gobierno de Pakistán redujo sus relaciones políticas y comerciales con India después de que el Ejecutivo de Narendra Modi bloquease las comunicaciones en el estado de Jammu y Cachemira y despojase a esta zona de la excepción constitucional que le permitía redactar leyes propias y gozar de una mayor autonomía.

La decisión que pudiese adoptar la CIJ no sería vinculante para las partes, a no ser que Nueva Delhi e Islamabad lo pactasen de antemano. No obstante, las autoridades indias siempre han negado las violaciones de los Derechos Humanos de los que les acusa el país vecino.

Entretanto, continúa el fuego cruzado en la Línea de Contacto que separa los territorios controlados por los dos países. Las Fuerzas Armadas indias han confirmado este martes en Twitter el fallecimiento de uno de sus efectivos, supuestamente en un choque con tropas paquistaníes.

Por su parte, un portavoz militar paquistaní ha denunciado la muerte de tres civiles, entre ellos un niño de siete años, por disparos procedentes de India. Según esta versión, Pakistán devolvió el ataque y mató a seis militares indios, entre ellos un oficial, informa la agencia DPA.