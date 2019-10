2 de octubre de 2019

La Policía de Finlandia asegura que el atacante de Kuopio actuó "solo y sin una motivación clara"

ESTOCOLMO, 2 Oct. (Reuters/EP) -

La Policía finlandesa ha especificado este miércoles que el atacante de un centro de Formación Profesional en la ciudad de Kuopio, que mató a una mujer e hirió a nueve personas el martes con un sable, actuó "solo" y que aún no es capaz de dilucidar el motivo por el que lo hizo.

"Actualmente no tenemos información de los motivos y causas del ataque", ha afirmado la Policía en un comunicado, en el que ha agregado que "por el momento", creen que "actuó solo y no pertenece, por ejemplo, a redes de crímenes organizados". Además del sable, el atacante portaba un arma, pero los agentes no saben si la utilizó.

Los agentes de Policía finlandeses dispararon en dos ocasiones al atacante, nacido en 1994 y del que no ha trascendido su identidad, y le hirieron de gravedad. Se le imputan cargos de asesinato e intento de asesinato, pero aún no ha sido interrogado.