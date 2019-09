8 de septiembre de 2019

Pompeo confirma que las negociaciones con los talibán están "muertas" y advierte de una contraofensiva

WASHINGTON, 8 Sep. (Reuters/EP) -

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha ratificado este domingo que las conversaciones con los talibán están "muertas" y ha advertido de que mantendrán la presión sobre los insurgentes afganos y seguirán apoyando al Ejército hasta que los talibán se comprometan con la paz.

Pompeo ha explicado en declaraciones en la cadena Fox News que han ordenado regresar al enviado especial para Afganistán, Zalmay Jalilzad, y al ser preguntado por si las conversaciones están "muertas", Pompeo ha respondido que "por el momento lo están".

El jefe de la Diplomacia estadounidense ha destacado que no renunciarán a apoyar al Ejército afgano hasta que los talibán den los pasos necesarios para demostrar que están seriamente comprometidos con la paz.

"Si los talibán no se comportan, si no cumplen con los compromisos que nos han prometido desde hace semanas e incluso meses, el presidente no va a reducir la presión. No vamos a reducir nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad afganas que tan duramente han combatido allí en Afganistán", ha argumentado más adelante en la CNN.

COREA DEL NORTE

Por otra parte, ha explicado que Estados Unidos espera poder retomar las negociaciones de desnuclearización con Corea del Norte "en cuestión de días o semanas". "Sabemos que el presidente Kim Jong Un sigue dispuesto a la desnuclearización. Esperamos que en los próximos días o quizás semanas volvamos a la mesa de negociación con ellos. Eso es lo mejor que podría pasar", ha apuntado Pompeo en la cadena ABC.

Así, ha restado importancia a las últimas pruebas norcoreanas con misiles de corto alcance, aunque las ha calificado de "decepcionantes". En ese sentido ha subrayado que Kim no ha incumplido lo que ha prometido al presidente Donald Trump y que el objetivo de Washington sigue siendo una Corea del Norte sin armas nucleares con un compromiso verificable.

"Pienso que el presidente Turmp estaría muy decepcionado si el presidente Kim no volviera a la mesa de negociaciones o realizara ensayos de misiles no permitidos en los acuerdos que alcanzaron en las tres reuniones que han tenido", ha añadido.