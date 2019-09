Pompeo tantea las relaciones con los futuros líderes de la UE tras unos años de "múltiples" discrepancias

BRUSELAS, 3 Sep. (DPA/EP) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acercado posturas con los futuros altos cargos de la Unión Europea, con los que espera pasar página a las "múltiples" discrepancias surgidas entre Washington y Bruselas en estos últimos años, según el embajador norteamericano para la UE, Gordon Sondland.

Pompeo ha realizado una visita de dos días en la que se ha visto con quienes liderarán próximamente la Comisión Europea, el Consejo Europeo, y la oficina del Alto Representante de Política Exterior, Ursula von der Leyen, Charles Michel y Josep Borrel, respectivamente. También se ha reunido con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

"Nuestra relación había alcanzado múltiples puntos muertos en múltiples frentes con la Unión Europea, en política comercial y en otros asuntos", lo que había dado pie a conversaciones "incómodas" y "raras", ha explicado Sondland en declaraciones a los periodistas.

Washington espera que los nuevos líderes "reconozcan más las diferencias" existentes y que, pese a ellas, estén dispuestos a "trabajar juntos". Sonald ha citado el caso de Irán como ejemplo de crisis en la que las dos partes pueden cooperar para perseguir los mismos objetivos.

Sondland, que no ha descartado la imposición de nuevas tasas en Estados Unidos para la importación de coches europeos a partir de noviembre, ha alegado que Pompeo no estaba "despreciando" a nadie con su agenda de reuniones, en la que no han figurado los altos cargos de la UE en la actualidad.

"El objetivo del viaje (...) no era reunirse con gente a la que el secretario (de Estado) ya conocía", ha explicado el embajador norteamericano.