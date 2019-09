Prayuth defiende la decisión de la Policía de Tailandia de recopilar información de universitarios musulmanes

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha defendido este martes la decisión de la Policía de recopilar información personal sobre estudiantes universitarios musulmanes y ha recalcado que la misma no es una acción discriminatoria.

"Uno no debe preocuparse de que su información personal sea recopilada si no pretende hacer nada ilegal", ha manifestado, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

Así, ha recalcado que la decisión de la Policía es necesaria para crear una base de datos útil en actividades de Inteligencia, a pesar de las críticas emitidas por parte de la Federación de Estudiantes Musulmanes de Tailandia.

La decisión policial ha llegado después de una serie de ataques con bomba ejecutados en agosto en la capital, Bangkok, que fueron achacados a presuntos islamistas radicales. Hasta la fecha han sido detenidos tres sospechosos, todos ellos musulmanes.

Alrededor del 90 por ciento de los tailandeses son budistas, si bien los musulmanes son mayoría en tres provincias del sur del país ubicadas en la frontera con Malasia.