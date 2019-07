1 de julio de 2019

El presunto autor del tiroteo de Utrecht rechaza la autoridad del tribunal que le juzga

ÁMSTERDAM, 1 Jul. (Reuters/EP) -

El presunto autor del tiroteo que tuvo lugar el pasado mes de marzo en una estación de tranvía de la ciudad holandesa de Utrecht, que se saldó con cuatro muertos, ha comparecido este lunes en una vista judicial rechazando la autoridad del tribunal.

"No soy un demócrata. No reconozco vuestro tribunal", ha dicho Gokmen Tanis, de origen turco y 37 años, en su declaración, indicando además que no necesita un abogado defensor porque ya ha confesado, según informa la agencia de noticias ANP.

La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que Tanis perpetró el ataque con "intención terrorista", citando una nota manuscrita que se recuperó del coche en el que huyó del lugar del tiroteo y en la que afirma que había actuado en pro del islam.

El Ministerio Público también ha informado al tribunal de que Tanis se ha sometido a una evaluación psiquiátrica, según la cual es "una persona difícil, un consumidor de drogas y un reincidente que no está dispuesto a recibir ayuda médica".

Tanis, que el 15 de julio tendrá otra audiencia judicial por un caso de violación, tendrá la segunda vista por el tiroteo el 23 de septiembre. Se le imputan cuatro cargos de homicidio.

"¡Cobarde! ¡Eres un cerdo!", le ha gritado el padre de una de las víctimas mortales a Tanis a su salida de la sede jurisdiccional.