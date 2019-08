30 de agosto de 2019

El primer ministro estonio supera una moción de censura

TALLÍN, 30 Ago. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha superado este viernes a una moción de censura presentada por la oposición después de que uno de sus socios de gabinete, miembro del ultraderechista Partido Popular Conservador (EKRE), intentase cesar al jefe de la Policía por una disputa sobre financiación.

Ratas, que encabeza una coalición tripartita con apenas cuato meses en el poder, ha recibido el apoyo de 55 diputados, mientras que otros 40 han votado a favor de la moción de censura. La iniciativa ya estaba destinada al fracaso, toda vez que el Gobierno cuenta con 56 de los 101 escaños del Parlamento.

La moción fue convocada por el partido Reforma, el mayor de la oposición, después de que el ministro de Finanzas, Martin Helme, intentase apartar al principal mando policial. Sin embargo, Ratas ha subrayado que confía en todos sus ministros: "Hemos tenido momentos duros entre los socios de coalición, pero supongo que les pasa a todos los gobiernos".

La líder de la oposición, Kaja Kallas, ha acusado a Ratas de no poder controlar a su gabinete. "Después de que el nuevo gobierno tomase posesión, el primer ministro ha tenido 14 ocasiones para condenar los actos de su socio de coalición, para pedir perdón por ellos o explicar que o las palabras no son ciertas o no representan la posición del Gobierno", ha señalado.