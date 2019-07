17 de julio de 2019

Un relator de la ONU critica la situación de los migrantes en los centros de tránsito en Hungría

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un relator de Naciones Unidas ha afirmado este miércoles que la declaración de una "crisis" migratoria en Hungría en 2015 no se correspondió con la realidad y ha denunciado la "politización" de la situación y el tratamiento a migrantes en zonas de tránsito.

Felipe González Morales, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, ha dicho que "la politización de la migración en Hungría ha convertido a los migrantes en chivos expiatorios" y ha pedido a las autoridades que "revisen su narrativa orientada a la seguridad en la gestión de la migración y la aproximen a una fundamentada en los Derechos Humanos.

Tras su visita oficial al país europeo, González Morales ha cargado contra el discurso antiinmigración en el país y ha dicho que la postura del Ejecutivo "se ha visto reflejada en una serie de medidas muy restrictivas.

Así, ha explicado que "muchas de ellas se fundamentaron en la declaración de una 'situación de crisis nacional debido a la migración masiva' que ha sido renovada cada seis meses y que expira el 7 de septiembre".

"Los migrantes son presentados como enemigos peligrosos en los discursos oficiales y públicos en este país, pero lo que vi durante mi visita fue un grupo de hombres, mujeres y niños desesperados, traumatizados e indefensos que estaban confinados tras vallas con alambre de espino en zonas de tránsito", ha expuesto.

Hungría estableció en 2015 dos zonas de tránsito en la frontera con Serbia, las de Roszke y Tompa, a través de las cuales se gestionan las solicitudes de asilo.

"He estado en Roszke y Tompa. Las zonas fronterizas están tranquilas. No he visto a un sólo migrante acercarse a Hungría desde el lado serbio de la frontera. Por contra, he visto solicitantes de asilo, entre ellos embarazadas, niños incluso de ocho meses y menores no acompañados de entre catorce y 18 años", ha relatado.

"Las graves restricciones a la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo, así como el ambiente carcelario en las zonas de tránsito, califican la situación de una de detención", ha criticado González Morales.

En este sentido, ha expresado su preocupación por el hecho de que "los solicitantes de asilo en las zonas de tránsito son automáticamente detenidos hasta que los procedimientos son completados", con un acceso a abogados limitado.

El relator de la ONU ha reclamado además a Hungría que ponga fin a la detención administrativa de niños y que explore alternativas a la detención de familias con hijos y niños no acompañados. "La detención nunca va a favor de los intereses del niño", ha manifestado.

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por los obstáculos a los que hacen frente las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para ayudar a los migrantes.

"Hungría hace frente a desafíos provocados por la falta de mano de obra", ha dicho, antes de aplaudir los esfuerzos del Gobierno para que estudiantes extranjeros estudien en el país y el aumento de permisos de trabajo a migrantes. Así, ha pedido al Gobierno "que reconozca el potencial de los migrantes que rellenen los huecos laborales en el mercado".