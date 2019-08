Salvini recibe "con estupor" las críticas y alega que, sin su "firmeza", la UE "no habría movido un dedo"

ROMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha recibido "con estupor" las críticas del primer ministro, Giuseppe Conte, y ha defendido que sin la "firmeza" a la hora de mantener los puertos cerrados a los barcos de las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, la Unión Europea "no habría movido nunca un dedo".

Conte ha difundido este jueves una carta pública para acusar a Salvini de actuar de forma "desleal" en materia de política migratoria y de defender a ciegas el bloqueo de barcos como el de la ONG española 'Open Arms', que no pudo entrar en aguas italianas hasta que no se lo autorizó un tribunal.

"He sido leal y siempre lo seré en pleno respeto del cargo institucional y, por encima de todo, con los ciudadanos que me encuentro y que me piden que intervenga", ha dicho Salvini, quien ha respondido a Conte con el mismo formato y a través de Facebook.

Así, el ministro ha defendido su labor para reducir las tasas de criminalidad en Italia, "Confieso mi 'culpa', querido presidente (del Consejo de Ministros), mi 'obsesión' con combatir cualquier tipo de delito, también la inmigración ilegal Soy ministro para defender las fronteras, la seguridad, el honor, la dignidad de mi país", ha apostillado.

Salvini ha negado por tanto que pueda cambiar su doctrina: "Conmigo los puertos están y permanecerán cerrados a los traficantes y a sus cómplices extranjeros". Entiende que, "sin esta firmeza", la UE "nunca habría movido un dedo" y habría dejado "solos" a los italianos, "como hizo en los años de gobierno de (Matteo) Renzi y del PD".

La entrada del 'Open Arms' en aguas italianas ha desencadenado un nuevo terremoto interno en el Gobierno de coalición entre la Liga de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Los ministros de Defensa y Transporte, del M5S, se negaron a suscribir el desafío de Salvini a una orden judicial que autorizaba el ingreso del barco español.

Conte ha anunciado que Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía han contactado con las autoridades italianas para mostrarse "dispuestos" a acoger a los migrantes y refugiados que viajan a bordo del 'Open Arms'.