29 de septiembre de 2019

La sequía en algunas regiones de India obliga a miles de niños a recorrer largas distancias para buscar agua

MUKUNDWADI, (Reuters/EP)

Mientras sus compañeros de clase salen a jugar todos los días al salir del colegio, Sakshi Garud, un niño de nueve años de edad, y su vecino Siddharth Dhage, de diez, forman parte de un pequeño grupo de niños que viajan en tren cada día desde su aldea para ir a buscar agua.

Sus familias son algunas de las más pobres de la aldea de Mukundwadi, situada en el estado occidental de Maharashtra, un pueblo que ha sufrido varias sequías consecutivas.

Los monzones de India han traído lluvias abundantes e incluso inundaciones en muchas partes del país; sin embargo, las precipitaciones en la región alrededor de Mukundwadi han sido un 14 por ciento inferiores al promedio y los acuíferos y pozos están secos.

"No me gusta pasar mi tiempo libre buscando agua, pero no tengo elección", ha señalado Dhage. "Esta es mi rutina diaria", ha dicho Garud. Sus casas están a sólo 200 metros de la estación de tren. "Después de venir de la escuela, no tengo tiempo para jugar. Necesitamos buscar agua primero".

No están solos. Millones de indios no tienen un suministro de agua seguro, según la organización benéfica con sede en Reino Unido, WaterAid. Esta institución asegura que al menos el 12 por ciento de los indios, es decir, unos 163 millones de personas, no tienen acceso a agua potable cerca de sus hogares.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha prometido gastar más de 3,5 billones de rupias (44.785,51 millones de euros aproximadamente) para llevar agua corriente a todos los hogares de la India antes de 2024.

Más de 100 familias en el barrio de Garud y Dhage no tienen acceso a agua corriente y muchas dependen de proveedores privados de agua, que cobran hasta 3.000 rupias (unos 39 euros) por un camión cisterna de 5.000 litros durante los meses de verano.

El suministro privado de agua es algo que los padres de Garud y Dhage no pueden permitirse. "Hoy en día, no tengo suficiente dinero para comprar comida. No puedo comprar agua de proveedores privados", ha lamentado el padre de Dhage, Rahul, un trabajador de la construcción.

Los niños cogen el tren todos los días para ir a buscar agua a la ciudad de Aurangabad. El tren suele estar abarrotado, por lo que no siempre son bienvenidos. "Algunas personas me ayudan, a veces se quejan a los agentes de seguridad del tren si ponemos jarras cerca de la puerta. Pero si no las ponemos cerca de la puerta, no podemos sacarlas rápidamente cuando el tren se detiene", ha insistido Dhage.

La abuela de Garud, Sitabai Kamble, y un vecino de la aldea los ayudan ocasionalmente ayudándoles a subir al tren. "A veces nos rompen las jarras, refunfuñan", ha detallado Kamble.

Una vez que el tren llega a Aurangabad, aproximadamente treinta minutos más tarde, se apresuran a llenar las jarras. Garud, por ejemplo, no puede llegar al grifo, así que depende de su hermana, Aaysha, de 14 años, y de su abuela, para poder llenar su jarra.

Otras jóvenes, como Anjali Gaikwad, de 14 años, y sus hermanas, también suben al tren muy a menudo para buscar agua y lavar la ropa. Cuando vuelven a su aldea, tienen menos de un minuto para bajarse del tren. A veces, la madre de Dhage, Jyoti, espera en la estación para ayudar. "Soy cuidadosa, pero a veces las jarras se caen de la puerta cuando nos bajamos y nuestro trabajo se desperdicia", ha concluido.