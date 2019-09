Snowden espera que Francia le conceda asilo

PARÍS, 16 Sep. (Reuters/EP) -

El ex analista de seguridad Edward Snowden ha manifestado en una entrevista su esperanza de que Francia le conceda asilo. Snowden se encuentra actualmente en Rusia tras filtrar a WikiLeaks abundante documentación de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA).

"Me encantaría" que el presidente francés, Emmanuel Macron, hiciera un gesto para que pudiera vivir en Francia, ha apuntado Snowden en una entrevista con la emisora France Inter publicada este lunes.

La pregunta era al hilo de las recientes declaraciones de la ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, quien dijo que ella respaldaría concederle el asilo, aunque luego subrayó que no hablaba como ministra, sino a título personal.

"Solicité asilo en Francia en 2013 cuando estaba (el presidente François) Hollande y, por supuesto, me encantaría que Macron me lanzara una invitación", ha explicado Snowden. "Pero no se trata de Francia, sino de Europa. Se trata del mundo y del sistema que tenemos. Proteger a quienes filtran información no es un acto hostil. Acoger a alguien como yo no es un ataque contra Estados Unidos", ha argumentado.

Fuentes diplomáticas francesas han explicado en declaraciones bajo condición de anonimato que no ha habido cambios desde que en 2013 se rechazó la petición de asilo de Snowden. "No hay nuevos hechos que justifiquen una decisión distinta", ha explicado la fuente consultada por Reuters.

Snowden huyó a Hong Kong en 2013 y posteriormente se refugió en Rusia, donde podrá permanecer hasta 2020. Los activistas de derechos civiles consideran un héroe a Snowden, aunque está buscado por Estados Unidos por espionaje. Ahora Snowden está promocionando el lanzamiento de una autobiografía, 'Grabación permanente' ('Permanent Record').

La Ley de Espionaje prevé penas de entre 30 años de cárcel y cadena perpetua en el caso de que Snowden regrese a territorio estadounidense sin un acuerdo previo que el propio Snowden no descarta.