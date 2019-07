19 de julio de 2019

Sudán del Sur tilda de "poco realistas" las exigencias de Riek Machar de cara a su regreso al país

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Sudán del Sur ha tildado de "poco realistas" las exigencias presentadas por el antiguo líder rebelde Riek Machar para su regreso a la capital, Yuba, para mantener conversaciones con el presidente, Salva Kiir, e impulsar el proceso de paz.

En una misiva fechada el 8 de julio y enviada a Kiir por el asesor de Machar Tut Gatluak, el líder rebelde pidió que se retire la orden de arresto domiciliario contra él, emitida por la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD).

"Si el arresto domiciliario de Machar es retirado por el bloque regional, irá a Yuba a reunirse con Kiir", dijo Manawa Peter Gatkuoth, viceportavoz del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO).

Asimismo, solicitó a Kiir que permita que el líder de la junta militar de Sudán, Abdulfatá al Burhan, le acompañe en su viaje a Yuba en caso de que el arresto domiciliario no fuera retirado.

"No vemos la necesidad de imponer condiciones. Machar es parte del acuerdo de paz y su equipo ya está en Yuba", ha dicho el portavoz del presidente, Ateny Wek Ateny, en declaraciones a la emisora Radio Tamazuj.

Así, ha destacado que Kiir "ya ha invitado a Machar a viajar a Yuba con garantías de seguridad", por lo que ha argumentado que "las condiciones son poco realistas".

"La esposa de Machar encabeza el equipo del SPLM-IO en Yuba y el 'número dos' del partido está aquí. Estas condiciones pueden aplazar la aplicación del acuerdo de paz", ha agregado.

Ateny ha apuntado además que "Machar fue puesto bajo arresto domiciliario por la IGAD para que se comprometiera con el proceso de paz", antes de resaltar que "este asunto será gestionado por los observadores de paz, que son los que supervisan el acuerdo".

Por su parte, Pouk Both Baluang, uno de los portavoces del SPLM-IO, ha dicho que el Gobierno sursudanés no ha respondido a la carta de Machar. "Machar no ha recibido respuesta de Yuba o Jartum respecto al encuentro planificado", ha zanjado.

EL ACUERDO DE SEPTIEMBRE

Machar, quien según el acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2018 volverá a ser nombrado vicepresidente, reside en Sudán --país que ejerció labores de mediación para lograr el pacto-- tras huir en diciembre de 2016 de los combates en la capital sursudanesa.

El Gobierno de Sudán del Sur ha trasladado en varias ocasiones invitaciones a Machar para que se desplace a Yuba para mantener reuniones con Kiir en torno a la aplicación de las cláusulas del acuerdo.

Las fuerzas de Kiir y las de Machar se enfrentaron desde diciembre de 2013 hasta la firma en septiembre de 2018 de un último acuerdo de paz, con el que se comprometieron a compartir el poder y a poner fin a la guerra civil.

Este acuerdo contempla la restitución de Machar en el puesto de vicepresidente, así como la creación de un Gobierno de unidad en el que tendrá la mayoría el actual Ejecutivo. Asimismo, Kiir permanecerá en el puesto de presidente. Sin embargo, el pacto ha sufrido ya retrasos en su aplicación.

Los combates en Sudán del Sur han desarraigado alrededor de una cuarta parte de sus 12 millones de habitantes, han destruido la producción de petróleo y han arruinado una economía ya de por sí muy empobrecida.