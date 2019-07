9 de julio de 2019

Un tribunal anula el matrimonio de una menor por primera vez en Sudán del Sur

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Sudán del Sur ha anulado el matrimonio de una adolescente de 15 años con un hombre mayor de edad y ha sentenciado a tres años de cárcel a tres personas por su implicación en el enlace.

Según las informaciones recogidas por la emisora local Eye Radio, los condenados son el padre, el tío de la menor y el hombre que se casó con ella. Las penas fueron posteriormente suspendidas a petición de la menor, según la agencia de noticias Reuters.

Josephine Chandiru, directora ejecutiva de The Steward Women, que ofrece ayuda legal gratuita a mujeres y niñas, ha indicado que el fallo "es muy importante" debido a que "es la primera vez en la historia de Sudán del Sur en el que la ley es puesta por encima de la tradición".

"El veredicto disuadirá además a otras comunidades que también practican el matrimonio forzoso e infantil", ha subrayado. El Código Penal del país criminaliza el matrimonio infantil.

A pesar de que la edad legal para el matrimonio en Sudán del Sur son los 18 años, más del 50 por ciento de las niñas del país se casan antes de cumplir la mayoría de edad, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNCIEF).

Simon Karlo, ministro de Información del estado de Kapoeta (sureste), donde se celebró en enlace, ha destacado que "el matrimonio infantil es frecuente en Kapoeta debido a que las comunidades son pastores que usan a sus hijas para lograr riquezas".

The Steward Women ha señalado que la familia del novio pagó 60 vacas por la joven. "Es la primera vez que un tribunal aquí (en Sudán del Sur) asume un caso así", ha subrayado Karlo, en declaraciones concedidas a Reuters.

Chandiru ha explicado que las penas fueron suspendidas "como manera de armonizar la ley tradicional y la legislación vigente", antes de agregar que la menor "fue puesta bajo la protección de un guardián".

Por su parte, Jean Leiby, jefe de Protección de Niños de UNICEF, ha indicado que el país tiene la séptima mayor prevalencia del matrimonio infantil en el mundo. "El hecho de que el caso haya llegado a los tribunales es un paso adelante en Sudán del Sur", ha valorado.

Así, ha pedido mejoras en la educación para hacer frente a esta práctica. "En muchas zonas del país mucha gente no conoce las leyes modernas. Por ello, a veces no puedes culpar a la comunidad por algunas acciones, ya que no lo saben", ha remachado.