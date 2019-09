Un tribunal de Moscú retrasa la apelación del controvertido caso del actor ruso detenido en una protesta

MOSCÚ, 26 Sep. (DPA/EP) -

Un tribunal de Moscú ha retrasado hasta el próximo lunes su consideración de la apelación para anular la sentencia por asalto contra el actor ruso Pavel Ustinov.

El caso contra el actor, que hasta ahora no era muy conocido, es ahora un tema de interés en todo el país dado que muchos famosos han hecho declaraciones en favor de Ustinov. La semana pasada, un tribunal le condenó a tres años y medio de prisión por, presuntamente, atacar a un policía durante una manifestación.

El vídeo de la detención de Ustinov no parece confirmar el ataque y el actor asegura que no estaba participando en la protesta. Unos días después de la sentencia, el tribunal liberó al joven bajo promesa de no abandonar Moscú.

El incidente se produjo durante una serie de protestas que en los últimos meses exigían a las autoridades electorales que permitiesen la candidatura de algunos políticos opositores, que habían sido vetados, en las elecciones locales de Moscú.