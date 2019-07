19 de julio de 2019

Trudeau y Tusk ven inaceptables los comentarios racistas de Trump sobre cuatro congresistas demócratas

BRUSELAS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro canadiense, Justian Trudeau, y el presidente del Consejo Europeo, Justin Trudau, han cargado contra los comentarios racistas y xenófobos del presidente estadounidense, Donald Trump, contra cuatro congresistas demócratas a las que ha emplazado a abandonar el país.

"Me siento como en casa aquí por muchos motivos. También porque en Montreal no he escuchado a nadie gritando 'devolvedle'", ha ironizado Tusk en rueda de prensa conjunta con Trudeau al término de la cumbre entre la UE y Canadá celebrada en Montreal.

Tusk ha asegurado que durante "muchos años" ha sido "uno de los políticos más proamericanos en Europa". "Es difícil entender algunos hechos, algunas palabras y a veces si piensas que algo es totalmente inaceptable tienes que reaccionar", ha remachado, antes de dejar claro que los valores "son mucho más importantes que el comercio".

"Estos comentarios son totalmente inaceptables", ha agregado Trudeau, que ha dejado claro que las declaraciones de Trump son "hirientes, equivocadas y completamente inaceptables". "No deben permitirse ni alentarse en Canadá", ha sostenido, al tiempo que ha subrayado la importancia, en el caso de Canadá, de avanzar en "la reconciliación" con las comunidades indígenas.

Así han reaccionado ambos mandatarios después de que en los últimos días Trump haya cargado contra las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez (estadounidense de madre puertorriqueña), Ilhan Omar (somalí-estadounidense), Rashida Tlaib (estadounidense de ascendencia palestina), Ayanna Pressley (primera congresista negra de Massachussetts) y Pramila Jayapal (nacida en India, de nacionalidad estadounidense), a las que ha tachado de "comunistas" y les ha emplazado a volver a su país.

La UE y Canadá han censurado la política racista de Trump y se han comprometido a "intensificar" su lucha contra todas las manifestaciones de odio e incitación a la violencia, reza la declaración final pactada.

Trudeau ha apelado a la UE y Canadá a reforzar su colaboración para combatir "los movimientos populistas y nacionalistas que minan la democracia en el mundo", al tiempo que, en clave electoral nacional, se ha mostrado convencido en la capacidad de los ciudadanos de Canadá para elegir lo correcto. "Siempre tendré confianza en Canadá para que haga las buenas elecciones", han dicho.

Tusk ha reconocido que hay problemas "en algunos" países de la UE y ha defendido su lucha personal contra los movimientos radicales "más peligrosos" pero ha asegurado que los resultados de las elecciones europeas han sido mejores de lo esperado y la situación "está bajo control".

BUENA SINTONÍA ENTRE CANADÁ Y LA UE

La cumbre entre la UE y Canadá ha servido sobre todo para comprobar la buena sintonía entre ambas partes ya sean en la defensa de los valores democráticos y los Derechos Humanos, del multilateralismo, el comercio justo y la lucha contra el cambio climático.

"Con CETA pusimos un ejemplo para el comercio global", ha resumido Trudeau, que ha criticado que todavía haya quienes critican el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, que ha contribuido a aumentar las exportaciones de ambas partes, si bien ha reconocido que la UE se ha beneficiado más que Canadá, pero ha confiado en que las empresas canadienses, sobre todo pymes, se beneficien más en el futuro.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, ha asegurado que el acuerdo comercial ya ha producido "resultados tangibles" y traerá "incluso más beneficios" cuando se aplique de forma total, al tiempo que ha recordado que el acuerdo promueven la protección de los estándares laborales y ambientales y la aplicación del acuerdo de Paris contra el cambio climático.

La UE y Canadá han acordado "duplicar" la financiación que destinan para investigación, desarrollo y probar tecnologías verdes para contribuir a la transición ecológica de la economía y también han firmado un acuerdo para colaborar para colaborar en la protección de los océanos y preservar su biodiversidad.