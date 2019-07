12 de julio de 2019

Trump afirma que Kim Jong Un estuvo "muy feliz de verle" durante su breve encuentro a finales de junio

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que el líder norcoreano, Kim Jong Un, estuvo "muy feliz de verle" durante su encuentro a finales de junio, al tiempo que ha aplaudido la mejora de las relaciones bilaterales.

"Es un hombre que estaba muy feliz de verme. Eso es algo bueno, no algo malo", ha manifestado. "Es un hombre que no sonríe mucho, pero cuando me vio lo hizo. Estaba feliz", ha agregado.

"Es un hombre que todo lo que hacía cuando llegué al cargo era hacer ensayos nucleares. Ahora no lo hace", ha subrayado, tal y como ha recogido el diario estadounidense 'The Hill'.

Trump, que se reunió con Kim en la localidad fronteriza de Panmunjom, llegó incluso a cruzar la frontera y pisar territorio norcoreano, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo.

El encuentro fue la tercera reunión entre los líderes de ambos países tras las mantenidas en junio de 2018 en Singapur y en febrero de este año en la capital de Vietnam.

Esta última quedó marcada por la sorprendente suspensión de las conversaciones cuando estaban en pleno desarrollo, presumiblemente porque Corea del Norte rechazó tajantemente la propuesta formulada por Estados Unidos para que cancelaran por completo su programa balístico y nuclear a cambio de ayuda económica.