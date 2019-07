Trump amenaza a Guatemala con represalias económicas si no firma el acuerdo migratorio

Morales acusa al Constitucional de "entrometerse en la política exterior de Guatemala"

WASHINGTON, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes a Guatemala con represalias económicas si no firma el acuerdo migratorio para convertirse en tercer país seguro y poder acoger allí a los solicitantes de asilo mientras se resuelven sus procesos en la potencia norteamericana.

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando a una gran cantidad de gente, algunos con antecedentes penales, a Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer País Seguro", ha dicho en Twitter.

Para Trump, "Guatemala no se ha portado bien" y, por eso, ha amenazado con prohibir o gravar los productos guatemaltecos, así como las remesas, "o todo". "Los dólares de los contribuyentes estadounidenses que estaban yendo para ellos ya fueron cortados por mí hace nueve meses", ha recordado.

Trump reveló el pasado mes de junio que Estados Unidos negociaba con Guatemala un acuerdo similar al alcanzado con México, pero la semana pasada la Corte Constitucional (CC) de la nación centroamericana, en respuesta a tres recursos, condicionó la firma del mismo a que el Parlamento diera antes su visto bueno.

La ministra de Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, ha atribuido el naufragio del acuerdo migratorio a "ciertos actores nacionales ávidos de protagonismo". "La imposición de tarifas a nuestros productos y tasas a las remesas será su responsabilidad", ha dicho en Twitter.

Jovel ha reaccionado a las palabras del ex candidato presidencial Manfredo Marroquín, que en un 'tweet' previo ha calificado la "alianza personal" del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y Trump como "un fiasco que le saldrá caro al país". "Es hora de que los ciudadanos pongamos un alto a las irresponsabilidades de Jimmy", ha instado.

MORALES CARGA CONTRA EL CONSTITUCIONAL

Por su parte, Morales ha destacado que la decisión de Washington "deriva de una serie de acciones contraproducentes de la CC, que en reiteradas ocasiones ha dictaminado en contra del contenido y espíritu de nuestra Constitución"

"Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior de Guatemala, facultad que le confiere nuestra Carta Magna exclusivamente al Ejecutivo", ha manifestado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook.

En el mismo, ha recalcado que esta "intromisión" contribuyó "grandemente" al "deterioro" de las negociaciones bilaterales "en temas relacionados con la migración irregular, seguridad fronteriza y lucha conjunta contra las amenazas transnacionales del crimen organizado en Centroamérica".

"Las negociaciones para implementar un plan conjunto para atender de manera pronta la migración irregular, se estaba consolidando en apego a nuestra legislación y siempre velando por la defensa de nuestra soberanía y derechos de los migrantes", ha explicado.

"Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad sin conocimiento alguno y sin las facultades para entrometerse en la política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales, al dejarse influenciar por algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal para atentar contra la gobernabilidad de los guatemaltecos", ha añadido el mandatario.

En este sentido, ha dicho que "las acciones planteadas por los ex cancilleres Francisco Villagran, Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana y Alfonso Cabrera, así como de Manfredo Marroquín y Jordán Rodas (...) claramente atentan en contra de la Constitución y el mandato presidencial".

"Todo esto pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos que traerá consigo posibles sanciones", ha señalado, antes de destacar que "lo peor de todo es que los magistrados de la CC tomaron decisiones que hoy ponen en peligro la excelente relación bilateral con nuestro principal socio económico".

Por ello , ha pedido a los magistrados de la CC que "no sigan violando la Constitución", "no sigan entrometiéndose en la política exterior del país", "no sigan cediendo sus facultades, a actores que buscan desestabilizar nuestro país", "no sigan actuando como activistas políticos" y "no sigan traicionando a nuestra amada patria, Guatemala".

SEGUNDA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES

Guatemala celebra el 11 de agosto la segunda de vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentarán la ex primera dama Sandra Torres y el ex jefe del servicio penitenciario Alejandro Giammattei. El ganador tomará posesión del cargo el 14 de enero.

Estados Unidos ha endurecido su política migratoria en respuesta a las decenas de miles de personas que el pasado mes de octubre empezaron a marchar en caravana desde El Salvador, Honduras y Guatemala a través de México para alcanzar suelo estadounidense, si bien la mayoría se han quedado varadas en la frontera sur de la potencia norteamericana.

La Administración Trump pretende que los países emisores endurezcan los controles migratorios y se ocupen de los migrantes deportados por Estados Unidos hasta que se resuelvan sus proceso de asilo, bajo amenaza de retirar las ayudas que reciben desde Washington. En el caso de México, con quien ya hay acuerdo, amenazó con un arancel a las importaciones mexicanas.