Trump asume que la Cámara de Representantes podría aprobar el 'impeachment' pero confía en que el Senado lo pare

WASHINGTON, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado consciente este viernes de que la Cámara de Representantes podría aprobar un 'impeachment', porque el Partido Demócrata tiene los votos necesarios para ello, si bien al mismo tiempo ha confiado en que el Senado, con el que el Gobierno tiene "una gran relación", frene el juicio político en su contra por el caso Biden.

"Desafortunadamente tienen los votos", ha dicho Trump interrogado por la prensa en la Casa Blanca sobre la posibilidad de que la Cámara de Representantes, controlada por la formación opositora, pueda desencadenar un 'impeachment'. En su opinión, los miembros de la cámara baja podrían "votarlo fácilmente", a pesar de que "la mayoría de ellos no cree que deba hacerlo", pero se limitan a "seguir a su líder", Nancy Pelosi, porque "no tienen otra opción".

Sin embargo, una vez superado el trámite parlamentario en la Cámara de Representantes, ha augurado que no seguiría adelante. "Entonces pasaría al Senado y ganaríamos", ha afirmado, haciendo gala de la "gran relación" que el Gobierno tiene con la cámara alta. "Los senadores ven esto como una broma", ha apostillado el magnate neoyorquino.

Preguntado sobre si la Casa Blanca colaborará con la Cámara de Representantes en las pesquisas para explorar el 'impeachment', Trump ha sugerido que podría no hacerlo. "No lo sé, depende de los abogados y sé que los abogados piensan que no han visto nada tan injusto", ha contestado sobre la citación que Pelosi pretende hacer a la Casa Blanca.

Trump ha insistido en que tanto él como el Partido Republicano están siendo tratados "injustamente". "Esta es la mayor caza de brujas de la historia de nuestro país", ha denunciado, si bien ha pronosticado que la derrotará igual que hizo con el ya conocido como informe Mueller sobre su supuesta connivencia con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016: "Eso salió de 10, salió perfecto".

El mandatario norteamericano ha atribuido la ofensiva demócrata a que "saben que van a perder las elecciones" presidenciales del próximo año "y buscan cualquier cosa que puedan conseguir" para desacreditarle. No obstante, ha estimado que, en contra de su objetivo, "pagarán un precio tremendo" en dichos comicios.

A este respecto, ha considerado que, si finalmente Joe Biden es elegido candidato demócrata, le derrotará "fácilmente" porque "no es el más brillante". "(Barack) Obama le sacó de la basura", ha declarado, en alusión a sus anteriores intentos de llegar a la Casa Blanca y a su etapa como vicepresidente de la anterior Administración.

Biden y Bernie Sanders, que también lo ha intentado varias veces, eran los favoritos para ganar las primarias demócratas, pero las sospechas de corrupción, en el primer caso, y los problemas de salud, en el segundo, les han hecho caer en los sondeos, convirtiendo a Elizabeth Warren en un valor en alza. "Está bien", ha respondido a la pregunta de qué la parecería enfrentarse a ella. "Es una socialista o puede que algo peor, pero veremos", ha rematado.

CORRUPCIÓN, NO POLÍTICA

Por otro lado, Trump ha aprovechado para incidir en la idea de que la llamada telefónica en la que pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que presionara al fiscal general del país europeo para investigar la presunta corrupción de Biden y su hijo no obedece a motivos políticos, sino a una campaña contra la corrupción.

"Estamos mirando la corrupción, no la política", ha defendido. "Lo que quiero hacer y lo que creo que es mi obligación hacer, es (combatir) la corrupción", ha enfatizado.

Así, ha insistido igualmente en que "hay una tremenda corrupción con Biden" y su hijo, a los que ha acusado de recibir dinero de China. Según Trump, Hunter Biden habría aceptado hasta 1.500 millones de dólares del gigante asiático sin estar cualificado. "Les habría puesto la alfombra roja", ha comentado ironizando con la posibilidad de que el ex vicepresidente hubiera tenido que negociar como presidente un acuerdo comercial con el Gobierno de Pekín.

Además, ha valorado que la llamada telefónica con Zelenski fue "perfecta" --"Estamos orgullosos de ella"-- y ha subrayado que siempre que habla con otros líderes internacionales lo hace "de forma apropiada".

La conversación telefónica, ocurrida el pasado 25 de julio, se ha convertido en el motor de un eventual 'impeachment' que podría acabar con la Presidencia de Trump en la recta final de su primer mandato.