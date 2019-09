Trump dice que no busca reunirse con Rohani durante la Asamblea General de la ONU

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 17 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no busca reunirse con su homólogo iraní, Hasán Rohani, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará la semana que viene.

En unas declaraciones concedidas a la prensa a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense ha resaltado que preferiría no reunirse con Rohani, si bien ha agregado que no lo descarta.

Las palabras de Trump han llegado un día después de que Rohani dijera que el encuentro no tendría lugar. Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Musavi, manifestó que la reunión "ni está en la agenda ni va a suceder".

Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha señalado este mismo martes que "las autoridades iraníes, de todos los niveles, no dialogarán nunca con Estados Unidos".

"Esto forma parte de su política de poner presión sobre Irán y esa política de máxima presión fracasará", ha afirmado, al tiempo que ha advertido al Gobierno de Estados Unidos de que su política de "máxima presión" contra la República Islámica "fracasará".