21 de agosto de 2019

Tusk se reunirá este domingo con Boris Johnson en los márgenes de la cumbre del G7

BRUSELAS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y el primer ministro Reino Unido, Boris Johnson, mantendrán este domingo una reunión bilateral en los márgenes de la cumbre del G7 que tendrá lugar en Biarritz (Francia), un encuentro que tendrá lugar pocos días después de que el político polaco rechazara la propuesta del mandatario británico de eliminar la cláusula de salvaguardia para Irlanda del acuerdo del Brexit.

Así lo ha anunciado el equipo de prensa del presidente del Consejo europeo en una actualización de su agenda de esta semana, en la que además se detalla que Tusk conversará este jueves con el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, antes de desplazarse a Biarritz.

La cumbre del G7 tendrá lugar entre el sábado 24 de julio y el lunes 26 de julio y será el domingo a las 12.30 horas cuando Tusk se verá con el primer ministro británico, que el pasado lunes envió una carta al polaco en la que critica que el plan de emergencia para Irlanda ('backstop' en la jerga comunitaria) es "antidemocrático e incoherente" con la soberanía de Reino Unido.

En su lugar, Johnson propuso sustituirlo por "acuerdos alternativos" que puedan entrar en vigor una vez finalizado el periodo de transición (que sólo existiría si la salida es ordenada). No obstante, el mandatario británico reconoció en la misiva que estas soluciones alternativas pueden "no estar totalmente listas" para ese momento.

Tusk rechazó esta idea en un mensaje compartido en la red social Twitter y advirtió a Johnson de que la cláusula de salvaguardia para la isla es la única forma de evitar una frontera 'dura' entre Irlanda e Irlanda del Norte.

"El 'backstop' es un seguro para evitar una frontera dura en la frontera de la isla de Irlanda mientras y hasta que no se encuentre otra alternativa. Aquellos que están en contra del 'backstop' y que no proponen alternativas realistas de hecho apoyan restablecer una frontera. Incluso si no lo admiten", respondió.

Además de con Tusk, Johnson se verá en Biarritz con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes informará de que el Parlamento británico no podrá detener el Brexit, según informó una fuente de Downing Street.