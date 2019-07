7 de julio de 2019

La UE se declara "extremadamente preocupada" por el aumento del enriquecimiento de uranio iraní

BRUSELAS, 7 Jul. (DPA/EP) -

La Unión Europea se ha declarado "extremadamente preocupada" tras conocer la decisión de las autoridades iraníes de comenzar a enriquecer uranio por encima del nivel pactado en el acuerdo nuclear de 2015 y de abandonar paulatinamente aspectos del tratado cada 60 días hasta que Europa, según Teherán, cumpla con su parte del pacto.

Irán ha anunciado este domingo su intención de enriquecer uranio por encima del 3,67 por ciento, lejos del porcentaje necesario para fabricar armas nucleares pero por encima del límite estipulado en el acuerdo de 2015, en el que Francia figura como firmante.

"Estamos extremadamente preocupados por el anuncio de Irán. Hemos pedido a la república islámica que no tome medidas adicionales que afecten negativamente al pacto", ha explicado Maja Kocijancic, la portavoz de la máxima responsable diplomática en funciones de la UE, Federica Mogherini.

"Estamos en contacto con otros firmantes del acuerdo para ver el rumbo a seguir, incluyendo la posibilidad de formar una Comisión conjunta", ha añadido.

También este domingo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado la decisión tomada por las autoridades iraníes de enriquecer uranio por encima de los límites pactados y acusado a las autoridades de Teherán de violar efectivamente los términos del tratado.

Irán ha asegurado que hay dos artículos del acuerdo que le dan potestad para actuar así si percibe que la comunidad internacional no cumple con su parte del pacto -- incorporar a Irán a los mercados internacionales, algo que Teherán cree que no ha sucedido -- por lo que estima que no ha contravenido ninguna norma.

Macron no lo ha visto así y ha pedido a Irán que reconsidere su postura, antes de emplazar una vez más a la república islámica a dialogar antes de la fecha límite del 15 de julio establecida por ambas partes.

Esta fecha fue pactada este sábado por el presidente francés tras una extensa conversación telefónica con su homólogo iraní, Hasán Rohani, en la que han acordado esta iniciativa para retomar el diálogo "entre todas las partes", aunque no especifica si se refiere también a Estados Unidos, que renunció al acuerdo hace más de un año.

"Durante los próximos días el presidente de la República continuará sus consultas con las autoridades iraníes y los socios internacionales interesados para lograr la necesaria reducción de las tensiones relacionadas con el contencioso nuclear iraní", apunta el texto.

Además, el comunicado del Elíseo indica que Macron ha trasladado al mandatario iraní su "gran preocupación por el riesgo de un mayor debilitamiento del acuerdo nuclear de 2015 y las consecuencias que se producirán necesariamente".

Por su parte, Rohani ha manifestado su voluntad de salvar el acuerdo nuclear y reanudar las negociaciones, también con Estados Unidos, aunque ha planteado la necesidad de que Washington anule las sanciones impuestas a Teherán.