24 de septiembre de 2019

Varadkar describe como "buena" su reunión con Johnson pero dice que no han alcanzado acuerdos sobre el Brexit

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha destacado este martes que no ha alcanzado acuerdos con su homólogo británico, Boris Johnson, respecto a sus diferencias en torno al Brexit durante su reunión en Nueva York.

"Creo que ha sido una buena reunión, en el sentido de que hemos sido capaces de entrar en más detalle esta vez", ha dicho Varadkar, quien ha destacado sin embargo que "hay aún un agujero muy grande entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido en términos de alcanzar lo que es necesario alcanzar antes de octubre".

"Estamos muy inclinados a que haya un acuerdo, ya que Reino Unido debe abandonar la UE de forma ordenada. Esto va a favor de los intereses de Irlanda, y también de los de Reino Unido", ha sostenido, según ha recogido la cadena de televisión irlandesa RTE.

En este sentido, ha recalcado que "hay ciertas garantías que (Irlanda) espera que sean respetadas", entre ellas la ausencia de una frontera dura y que "la cooperación se mantenga tal y como está contemplada en el Acuerdo de Viernes Santo".

"Tenemos que hablar en detalle del Acuerdo de Retirada y del 'backstop'", ha incidido, antes de señalar que el fallo del Tribunal Supremo de Reino Unido declarando "ilegal" el cierre del Parlamento solicitado por Johnson es "un asunto interno".

La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso --el mayor número posible--, ha asumido que "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.

Los magistrados han determinado que la medida de Johnson, a quien corresponde elegir el momento y la duración del cese de las actividades, "ha tenido el efecto de frustrar o impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones constitucionales".