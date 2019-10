2 de octubre de 2019

Varadkar espera con suspicacia la nueva oferta de Johnson para el Brexit

DUBLÍN, 2 Oct. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha evitado valorar el nuevo plan de Reino Unido para negociar 'in extremis' un acuerdo sobre el Brexit, si bien ha apuntado que las ideas que han salido a la luz en las últimas horas "no son alentadoras" precisamente.

"En relación a cualquier propuesta que pueda producirse hoy, no quiero comentarla hasta tener la oportunidad de verla y estudiarla", ha dicho Varadkar ante el Parlamento. "Sin duda, lo que hemos oído no es alentador y no serviría de base para ningún acuerdo", ha añadido.

El plan que presentará Johnson ante Bruselas plantea una relación especial en términos comerciales entre Irlanda del Norte y la UE durante cuatro años, pero la salida inmediata de la unión aduanera, según han publicado medios británicos. Londres quiere así eliminar el plan de emergencia ('backstop', en la jerga comunitaria) recogido en el actual pacto.

El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, catalogó de "preocupantes" ideas inmediatamente después de que comenzasen a salir a la luz. "Si las informaciones que leemos esta noche son ciertas, no me parece la base de ningún acuerdo, eso seguro", declaró el martes por la noche en televisión.