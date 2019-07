25 de julio de 2019

Varadkar subraya a Johnson que eliminar el 'backstop' supone un Brexit sin acuerdo

GLENCOLUMBKILLE (IRLANDA), 25 Jul. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha subrayado este jueves a su nuevo homólogo británico, Boris Johnson, que eliminar el llamado 'backstop' del acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas, como se conoce en la jerga comunitaria al mecanismo para evitar una 'frontera dura' en el Úlster, equivale a una salida caótica.

"Espero que el nuevo primer ministro no haya elegido ya (el escenario de un Brexit) sin acuerdo, pero dependerá de ellos", ha dicho Varadkar en declaraciones a la prensa desde la localidad de Glencolumbkille, donde ha celebrado la última reunión de Gobierno antes del receso estival.

El primer ministro ha recordado que "la posición de la Unión Europea y la posición de Irlanda no ha cambiado: el 'backstop' es una parte integral del Acuerdo de Retirada". "Sin 'backstop' no habrá Acuerdo de Retirada, no habrá fase de transición, no habrá fase de implementación y no habrá acuerdo de libre comercio", ha sostenido.

Johnson, que el miércoles se convirtió en el nuevo primer ministro de Reino Unido, tras ganar las elecciones primarias del Partido Conservador, ha prometido que el 31 de octubre --nueva fecha límite-- habrá Brexit, ya sea con o sin acuerdo, aunque se ha decantado por esta última opción.

El principal escollo para aprobar el actual acuerdo del Brexit es el 'backstop'. El Parlamento británico rechazó el texto hasta tres veces, forzando la dimisión de Theresa May, porque teme que, aunque está previsto como una solución temporal, mantenga el vínculo entre Londres y Bruselas más allá de lo deseado.

Johnson ha defendido este jueves, en su primera intervención ante la Cámara de los Comunes como inquilino de Downing Street, que se puede alcanzar otro mecanismo que garantice que Reino Unido no permanecerá ligado a la UE en modo alguno y que al mismo tiempo sea "perfectamente compatible" con los Acuerdos de Viernes Santo, que contemplan una frontera fluida.

Varadkar ha expresado su deseo de reunirse pronto con Johnson para que le aclare su postura, si bien ha recalcado que la decisión de irse de la UE de forma pactada o a las bravas corresponde únicamente a Reino Unido. "El 'no acuerdo' es una amenaza británica, pero la única parte que puede provocarlo es el Gobierno británico", ha señalado.