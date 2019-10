Zelenski asegura que Trump no le presionó para investigar al hijo de Biden

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, nunca le presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, exvicepresidente estadounidense y posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

"Jamás me presionaron. No había condiciones" para un encuentro con Trump o para la venta de armas, ha afirmado Zelenski en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kiodo realizada en Kiev. "No puede presionarme. Soy el presidente de un país soberano", ha argumentado. "La venta de misiles anticarro de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden", ha remachado.

Además, Zelenski ha señalado que la Constitución ucraniana no otorga al presidente competencias para indicar al fiscal general ni a ninguna otra instancia si investigar o no un caso en particular. Así, ha explicado que lo que quiso decir a Trump durante la conversación telefónica es que "cualquier investigación es posible, si es necesario, ya que Ucrania tendrá un nuevo y justo fiscal general".

"Si la Fiscalía de Estados Unidos solicita cooperación en una investigación conforme con el derecho internacional, entonces, de acuerdo con la legislación nacional, Ucrania puede iniciar una investigación formando una comisión conjunta de investigación", ha añadido en referencia al contenido de la conversación con Trump.

Esta es la primera vez que Zelenski habla con un medio extranjero sobre la llamada del pasado 25 de julio entre Trump y él mismo que ha originado la activación de las gestiones previas al inicio de un proceso de destitución o 'impeachment' contra Trump.

La transcripción oficial de la conversación confirma que Trump se refirió reiteradamente al hijo de Biden, pero el mandatario niega que hubiera presión. En cambio, Biden admitió públicamente en 2018 que amenazó a Ucrania con paralizar 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos si se mantenía en el cargo el fiscal general ucraniano.