13 de septiembre de 2019

La AIReF ve "muy probable" que Canarias cumpla el objetivo de estabilidad con riesgo alto de incumplir la regla de gasto

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "muy probable" que Canarias cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria este año pero, al mismo tiempo, advierte de "riesgo alto" de incumplimiento de la regla de gasto.

Además, mantiene estable su escenario central de déficit público y ve "factible" cumplir con el 2% del PIB notificado a la Comisión Europea por el Gobierno, al no detectar cambios significativos desde julio, aunque entiende que es "muy improbable" que las comunidades autónomas cumplan su meta.

Así se desprende del seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, publicado este jueves por la Autoridad Fiscal, en el que estima una reducción del déficit durante el segundo semestre de siete décimas desde el actual 2,7% del PIB en términos de 12 meses acumulados que se explica tanto por una mejora de los recursos como por el perfil de ejecución de los gastos.

En materia de ingresos, la AIReF considera factible obtener este año un nivel de recursos compatible con la Actualización del Plan Presupuestario (APE) 2019-2022. Desde enero los recursos se han reducido dos décimas del PIB situándose en el 38,7% del PIB.

Sin embargo, prevé un aumento de cuatro décimas hasta el final del ejercicio por el buen comportamiento de la cuota del IRPF y el crecimiento de las cotizaciones sociales.

Respecto a los gastos, la AIReF también considera factible alcanzar los empleos previstos en la APE para 2019. Aunque el primer semestre finalizó con un nivel de gastos superior al cierre de 2018 (41,4% del PIB), en el segundo semestre se materializará una reducción de su peso sobre el PIB hasta alcanzar el 41,1%.

Según la AIReF, este perfil de ejecución del gasto viene fuertemente condicionado por el diferente calendario de la entrada en vigor de las subidas de pensiones y salarios públicos (enero en 2019 frente agosto en 2018) y por el menor impacto a lo largo del año de determinados elementos no recurrentes como la devolución del IRPF por las prestaciones por maternidad y paternidad.

ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL INCUMPLIRÁN

Por administraciones, ve "probable" el cumplimiento del déficit del 1% del Estado previsto por el Gobierno, ya que cree que se mantendrá la tendencia de reducción el resto del ejercicio, hasta situarse en un nivel próximo al 0,6% del PIB al final del año.

En materia de ingresos, la AIReF considera factible cumplir las previsiones de recursos de alcanzar, al final del periodo, un 17,7% del PIB, una décima más que el cierre de 2018, gracias al crecimiento del resultado de la declaración de 2018 del IRPF.

Este nivel de ingreso se mantendrá previsiblemente hasta el final de año. También ve "muy probable" cumplir el nivel de gasto del 18,8% del PIB compatible con el déficit notificado a la CE.

Respecto a los impuestos, destaca que los ingresos brutos totales crecen a un ritmo del 6,6% influidos por el primer pago de la declaración anual. La recaudación de Sociedades creció un 3,9% hasta julio; la del IVA un 1,9%; la de Impuestos Especiales un 5% y la de cotizaciones un 6,7% hasta junio.

La AIReF estima que este nivel aumentará en dos décimas adicionales al cierre de 2019, principalmente como consecuencia de las medidas aprobadas.

En cuanto a la Seguridad Social, ve "probable" alcanzar el déficit del 1,4% del PIB previsto, a pesar de que hasta julio el déficit de este subsector empeoró dos décimas respecto al cierre de 2018 por la paga extra de las pensiones y el diferente perfil de las transferencias provenientes de la Administración Central, efecto que se diluirá hasta el cierre del ejercicio.

El organismo considera factible el cumplimiento de la previsión de recursos, así como de gastos.

LAS REGIONES NO ALCANZARÁN SU OBJETIVO

Por el contrario, la AIReF considera "muy improbable" el cumplimiento del objetivo de estabilidad del PIB fijado para las comunidades autónomas. De hecho, el déficit de este subsector aumentó cuatro décimas hasta julio sobre el cierre de 2018, hasta el -0,6% en términos de 12 meses acumulados, debido, fundamentalmente, a la evolución de los recursos del sistema de financiación autonómica.

Respecto al análisis individual de último informe publicado, se mantienen las conclusiones manifestadas y la calificación de la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019 en todas las CCAA, excepto en Castilla y León, que empeora su calificación a improbable.

Así, el objetivo se estima "muy improbable" para Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. El cumplimiento es "improbable" para Andalucía, Asturias, Madrid y La Rioja. En cambio, es "factible" para Galicia y "muy probable" para Canarias, Navarra y País Vasco.

Hasta julio, los ingresos de las CCAA en términos de 12 meses acumulados redujeron su peso hasta el 13,6% del PIB, ya que la liquidación de los recursos del SFA ha sido muy inferior a la del ejercicio anterior.

RETRASO EN LAS ENTREGAS A CUENTAS

Por otro lado, en 2018 se inició a partir de julio la regularización de las entregas a cuenta (pagadas en prórroga hasta la fecha), una regularización que este año no se hará hasta el mes de diciembre, en el que se recuperará gran parte la caída que se registrará hasta ese momento. No obstante, la no reiteración de ingresos extraordinarios percibidos al cierre del año anterior (fondos UE y sentencias) moderará la recuperación de diciembre de los ingresos del sistema de financiación.

Por el lado de los gastos, el peso de los empleos en el PIB aumentó una décima hasta julio, si bien espera una ligera reducción en los meses restantes por la no reiteración de operaciones no recurrentes registradas al cierre de 2018.

El gasto computable registró un incremento anual del 3,8% en términos de 12 meses acumulados, previendo que se mantenga esta tasa acumulada a lo largo del año, repuntando en diciembre, pese a la no reiteración de operaciones no recurrentes de empleos registradas en 2018, debido al impacto negativo de los ingresos por fondos de la UE, contrario al de 2018, si bien mitigado por el previsible incremento de inversiones financieramente sostenibles.

En cuanto al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, la AIReF mantiene las perspectivas del informe de julio en todas las CCAA, con riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en todas las regiones por el crecimiento estimado y observado en los empleos, asociado a las medidas de aumento del gasto y de rebajas fiscales adoptadas y a la evolución esperada de los fondos de la UE.

En concreto, ve un riesgo moderado de incumplimiento en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja y un riesgo alto en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.