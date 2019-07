11 de julio de 2019

Antona (PP) ve con "desconfianza" el Gobierno de Torres y dice que le "aterra" su política fiscal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha confirmado este jueves su voto en contra a la investidura del socialista Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias porque el Gobierno de izquierdas genera "desconfianza".

En el debate de investidura, ha incidido en la "desesperanza" que genera el discurso de Torres y la falta de confianza de sus "compañeros de viaje", por lo que el PP se presenta como "contrapeso" a un Gobierno "populista y radical de izquierdas".

El portavoz popular ha relatado la gestión del aspirante como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, donde ha quedado lastrado por la ejecución presupuestaria en carreteras o en infraestructuras sociosanitarias.

Antona ve "falta de precisión" en el programa de gobierno pues incluye una reforma fiscal que pasa por "asfixiar" a impuestos a los canarios y un amplio catálogo de programas y planes que impedirán "cuadrar las cuentas".

Ha dicho que su política económica es "irresponsable" y pronosticado que cuando la izquierda llega al poder "aumenta el desempleo", algo a lo que se va a oponer el PP, destacando que cuando se suben impuestos "el capital se ahuyenta".

SE OPONE A LA SUBIDA DEL IGIC Y LA TASA TURÍSTICA

"No queremos que se vaya a freír a impuestos a los canarios", ha subrayado, remarcando que le "aterra" que la "izquierda radical" de NC gestione la política fiscal pese a que quieran "difuminar" la creación de nuevos tributos.

Antona ha planteado bajar el IGIC del 7 al 5% y mostrado su rechazo a la tasa turística porque afecta al principal sector económico de las islas, al tiempo que es "incuestionable" que el PP es el partido que más ha defendido los intereses de Canarias en Europa.

En cuanto a políticas sociales, ha señalado que la dependencia y la lucha contra la pobreza deben ser una "prioridad" y por ello, no entiende que hayan eliminado los 30 millones de los PGE de 2019 y sobre sanidad, ha pedido que no se criminalice a la concertada, pues se deben utilizar todos los recursos disponibles.

Ha rechazado que el nuevo Gobierno encargue a Podemos el área de Políticas Sociales cuando votaron en contra del REF y el Estatuto de Autonomía, que les dan nuevas competencias sociales a las islas. "Con las cosas de comer no se puede jugar", ha apuntado.

Antona ha pedido a Torres que practique la igualdad "pero no de boquilla", pues la desliga de Presidencia y se entrega a Podemos, aparte de que presidente y vicepresidente son hombres, lo mismo que el titular del Parlamento.

"CANARIAS NECESITA OXIGENARSE"

Ha ofrecido diálogo y crítica constructiva a Torres porque no tienen "hipotecas" para defender "lo mejor" para Canarias, pero serán "exigentes" con el nuevo Ejecutivo porque así lo exigen los ciudadanos. "No vamos a entrar en la resignación ni en un cheque en blanco", ha comentado.

Antona se ha referido también a CC porque "Canarias necesita oxigenarse", y "no pasa nada" ni hay que "añorar nada" por pasar a la oposición 26 años después, tal y como ha pasado con los socialistas en Andalucía.

Con todo, ha reconocido que hay muchas expectativas con el futuro Ejecutivo pero no son "ilimitadas", y espera que "las flores no se marchiten día a día" porque si no, Canarias será "más pobre y desigual" en los próximos años.

Sobre Curbelo, portavoz de ASG, le ha dicho que si "va a pensar en grande en Canarias o en pequeño en La Gomera", dado que va a gestionar el área de Turismo, y ha terminado su intervención pidiendo al cuatripartito que "se acostumbre a la crítica".