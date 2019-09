Butler (OMT) afirma que el turismo está en un proceso de redefinición: "La cadena de valor se ha roto"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler, ha afirmado que el sector está en la actualidad en un proceso de redefinición, destacando que "la cadena de valor se ha roto".

Así lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios de comunicación antes mantener una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria al ser preguntado por la quiebra de Thomas Cook y por si el modelo de los turoperadores estaba obsoleto.

"Thomas Cook fue uno de los pioneros del turismo con casi 180 años de historia y, evidentemente, impacto va a tener", dijo para opinar que la quiebra tendrá una repercusión "más sensible" sobre todo a corto plazo, tanto por deudas que aún no se han cobrado como por la caída "no tan acusada" de la conectividad de Canarias, que afecta además al inicio de temporada de invierno, "importantísima" para el archipiélago.

"Estoy convencido de que el Gobierno de España y el de Canarias, que están trabajando conjuntamente, encontrarán una solución para mitigar ese impacto, pero es un impacto real", aseveró.

Cuestionado por las peticiones de medidas por parte de empresarios como la exención de tasa aéreas de forma temporal y sobre si podría ayudar a mantener conectividad, el director ejecutivo señaló que la OMT es "muy respetuosa" con las medidas que toman todos los Estados, sobre todo si están destinadas a "aliviar" la conectividad.

Aquí, recordó que tanto España como Canarias son líderes en turismo y que con la experiencia que tienen "seguro" que adoptarán medidas que irán "en la buena dirección".

REDEFINICIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

Respecto a si el modelo de la turoperación se está quedando antiguo, sobre todo tras la caída de Thomas Cook, Butler insistió en que el mundo está inmerso en un proceso de redefinición del sector turístico.

"Es un proceso que no se había producido desde que se inicia el turismo moderno en los años 50 --añadió--. La cadena de valor se ha roto y estamos viviendo la redefinición de todo el sector turístico. Y eso hay que enmarcarlo dentro de esta redefinición".

Finalmente, para el director ejecutivo de la OMT, el turismo puede ser un agente de cambio hacia el modelo sostenible al que el mundo está "abocado", y que los ciudadanos están más concienciados con el medio ambiente.