Canarias registra 28 muertos por ahogamientos hasta julio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas han perdido la vida ahogadas en Canarias entre enero y julio de este año, uno más que en el mismo periodo del pasado año, según los datos publicados este jueves por la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Además de los 28 fallecidos, hay tres personas cuyos cuerpos aún no han podido ser localizados y que podrían engrosar el número de muertos en los primeros siete meses del año.

Así y atendiendo a los datos recogidos por dicha plataforma, promotora de la primera campaña audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático, la mortalidad mensual en las playas e instalaciones acuáticas de Canarias durante los siete primeros meses del año, se mantiene en una media de cuatro bañistas, cifra similar a la del año anterior, si bien se reduce a la mitad con respecto al año 2017 cuando se producían ocho muertes al mes.

En cuanto al número total de personas que han sufrido un accidente acuático en Canarias en los siete primeros meses del año, se sitúan en 77 personas --incluidos los 28 fallecidos--, de los que dos resultaron encontrarse en estado críticos, 14 graves, 13 moderados, cinco leves y 15 rescates.

Respecto a los ahogamientos mortales, expone que el 82 por ciento son hombres, mientras que el 18 por ciento restante mujeres, mientras que por islas Gran Canaria lidera la mortalidad en este periodo con nueve fallecidos, seguido de Lanzarote (7), Tenerife (5), Fuerteventura (5), mientras que El Hierro y La Gomera registraron una muerte cada una.

Otro dato que aporta es que en el período comprendido entre enero y julio, el 79 por ciento de los fallecidos identificados fueron extranjeros de hasta ocho nacionalidades diferentes: Alemania (3), Reino Unido (2), Italia (1), Noruega (1), Suecia (1), Holanda (1), Francia (1) y Rusia (1).

En lo que se refiere a las de los fallecidos, el 53 por ciento era adulto, mientras que el 29 por ciento tenía más de 60 años de edad. Asimismo, en este período se han visto afectados 10 menores que se vieron involucrados en algún tipo de incidente en el agua, produciéndose cinco rescates, cuatro afectados de carácter moderados y uno graves.

RÉCORD DE ACCIDENTES ACUÁTICOS EN JULIO

El mes de julio, según la plataforma, ha registrado "récord en el número de bañistas que se vieron inmersos en un accidente" acuático, ya que alcanzó los 21 afectados, de los que cuatro fueron ahogamientos mortales, una persona resultó en estado crítico, cuatro de carácter graves, otros cuatro moderados, dos leves y seis rescates.

Asimismo, el último accidente acuático de julio ocurría este miércoles, 31 de julio, donde la afectada, una mujer de unos 56 años y natural de Canarias, sufrió un episodio grave de sumersión en la piscina de un establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria. La mujer, que fue trasladada en estado crítico a la UCI del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, sigue estando en situación crítica.

Así, un total de 12 hombres y 9 mujeres, entre ellos, seis menores sufrieron algún tipo de incidente en el medio acuático durante el mes de julio.

LAS PLAYAS Y EL HORARIO DE TARDE AGRUPAN LA MORTALIDAD

Por otro lado, indica que las playas continúan siendo el entorno en el que más siniestralidad se produce con resultado fatal, ya que alcanza el 59 por ciento de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (36%) y piscinas (5%).

Además, el horario de tarde también resulta ser un momento trágico, al agrupar el 57 por ciento de los ahogamientos mortales, seguida de la mañana (18%) y la noche (4%).

Por actividad, el 50 por ciento de los fallecidos eran bañistas, seguido de pescadores (21%), submarinistas (11%) y deportes acuáticos (11%), correspondiendo el 7 por ciento al capítulo de otros.

Así, la plataforma recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial, advirtiendo de que la causa principal que origina un accidente en el medio acuático "es la imprudencia" que generalmente se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia, así como verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente de retorno.

Por ello, invita a que se implemente la cultura de la prevención y la seguridad acuáticas, tanto entre la población local como foránea, a través de la celebración de charlas y conferencias, unido a la difusión de los 15 spots que conforman la campaña audiovisual --iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria y colaboradora oficial de ADEAC-Bandera Azul España--, grabada en seis idiomas y que ya está siendo emitida en más de medio centenar de hoteles de cinco países y en universidades de países latinoamericanos.