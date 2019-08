30 de julio de 2019

Clavijo admite que le hubiera gustado quedarse en Canarias pero acata la decisión de CC para ir al Senado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento autonómico Fernando Clavijo, propuesto por su formación para ir al Senado por la Comunidad Autónoma, ha admitido este martes que le hubiera gustado quedarse en Canarias, si bien ha afirmado que acata la decisión de su formación.

"A mí me hubiese gustado quedarme pero el partido me ha dicho, esto no es lo que a ti te gusta Fernando, sino lo que consideramos que es mejor para el proyecto para Canarias. Si el partido lo que me ha dicho que considera que es mejora para la organización y para Canarias es que me vaya al Senado, iré al Senado, y si considera que lo mejor es que me vaya para mi casa, me iré a mi casa. Es tan fácil como eso, cuando uno forma parte de un proyecto y considera que el proyecto transciende la individualidad", apuntilló.

Clavijo ha insistido, a preguntas de los periodistas antes del inicio de un pleno extraordinario en el Parlamento autonómico, que CC ha considerado que él "iba a ser más útil" para el proyecto del partido en el Senado, para agregar que "siempre" ha dicho que si bien era su "ilusión" estar en el archipiélago, "la idea era hacer lo que el partido" le indicara.

En relación a si su designación por CC para ir al Senado, conseguir el aforamiento y evitar ser condenado en el denominado 'caso Grúas' está relacionado, lo negó, asegurando que "no tiene nada que ver", al tiempo que defendió que "solo hay una justicia, da igual si estás aforado o no".

Al respecto, agregó que en lo que se refiere al 'caso Grúas', la ciudadanía "tiene claro" que ha venido motivado por los "intereses de los partidos denunciantes", ya que matizó que las distintas declaraciones "han evidenciado" que se actuó por el "interés de La Laguna, son vinculaciones interesadas".

De todos modos, aprovechó para criticar que "algunos siguen en la oposición a pesar de estar gobernando ahora".

Por último, incidió en que en CC hay "muchos líderes, con igual mérito o mejor" para ir al Senado, si bien subrayó que ha sido el partido quien ha considerado que reúne las condiciones en temas como el desarrollo del Estatuto de Autonomía tras haber sido presidente de Canarias. "Creo que reúno el perfil", concluyó.