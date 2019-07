23 de julio de 2019

El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, único representante español en los 'IV European Choir Games'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, dirigido por Roxana Schmunk, ultima los preparativos para su participación en los 'IV European Choir Games', una de las competiciones corales más prestigiosas de Europa, que este año se celebrará en Gotemburgo, Suecia, entre los días 3 y 10 de agosto.

Tras una selección en la que han participado coros de todo el mundo, la formación del Auditorio será la única representante de España en el Festival.

Antes del viaje, el Coro Juvenil pondrá en escena parte de su repertorio sacro el sábado a las 19.30 horas en la Catedral de La Laguna, dentro del programa de actos de las Fiestas de San Cristóbal, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta cuarta edición del certamen de Gotemburgo, el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife tendrá la oportunidad de mostrar su evolución y comparar habilidades con 4.500 coralistas procedentes de otros 35 países, que se agrupan en 129 coros.

Las categorías a las que se presentará la formación tinerfeña serán las de Coro Joven-Voces Mixtas y Música Sacra con acompañamiento, dos de las diez en las que se divide la competición y que acogen todo tipo de tendencias musicales, desde la contemporánea hasta la espiritual, pasando por el folclore.

El Coro se enfrenta así a una competición exigente, que supone un paso adelante tras ganar el Concurso de Canto Coral de Canarias en 2017 y cosechar cinco premios en sus participaciones en el Festival de Coros de Verano de Lisboa (Portugal) en sus ediciones de 2017 y 2018.

El repertorio elegido para los 'European Choral Games' incorpora canciones insignia que acompañan al coro desde su fundación, como Azul, de Julio Domínguez, y nuevas incorporaciones como Izar Ederrak, de Javier Busto; A Song For You, de Leon Rusell y The Music's Always There With You, de John Rutter, completan el repertorio que se presentará a la categoría de Coro Joven-Voces Mixtas.

En la categoría de Música Sacra con acompañamiento, interpretarán Ubi Caritas, de Ola Gjeilo; Indodana, una canción tradicional sudafricana cantada en isixhosa, una de las lenguas del país, con arreglos de Michael Barrett y Ralf Schmitt; Ave Verum, de Camile Saint- Saëns y O Love, de Elaine Hagenberg.

Tras su fundación en 2016, el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife se enfrenta a su prueba más exigente en Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia, país que acoge el Festival gracias a su riqueza coral: más de 600.000 coralistas en activo.

UNA OPORTUNIDAD PARA DAR UN PASO ADELANTE

Para Roxana Schmunk, directora del Coro, esta cita es una oportunidad para dar un paso adelante en la trayectoria de la formación, que aunque cuenta con pocos años de experiencia, ha cosechado buenos resultados en otros encuentros internacionales: "Lisboa fue una gran ilusión al medirnos contra coros de otras naciones y ver que estábamos haciendo un buen trabajo".

En su opinión, "esto nos impulsa a competir en Gotemburgo, sobre todo para empaparnos de la cultura de coros de todos el mundo, conocer otros estilos y fijarnos nuevos objetivos como formación coral".

Este coro es un proyecto del Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife, dentro de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo Insular, que promueve también la Red de Coros y la Escuela Coral de Tenerife, proyectos dedicados al impulso, formación y conservación de la cultura coral de la isla.