11 de julio de 2019

Cs no apoyará a Torres por no compartir su "receta" para resolver los problemas de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Mixto y diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, ha anunciado tras el discurso de investidura de Ángel Víctor Torres que su partido no apoyará al nuevo Gobierno por no compartir su "receta" para resolver los principales problemas de los canarios.

En la rueda de prensa posterior al discurso de investidura, la diputada de Cs afirmó que el programa propuesto por Ángel Víctor Torres sólo se ha centrado en incrementar el gasto en todas las áreas del Gobierno, dando la impresión de que Canarias "va a contar con recursos ilimitados, casi inagotables".

Vidina Espino considera que esto "dista mucho de la realidad" y advirtió de que todo ese gasto que ha comprometido Torres "lo van a pagar los canarios con unas importantes subidas de impuestos que van a afectar a todos los bolsillos y van a ser perjudicial para todas las familias, especialmente las que tienen más dificultades para llegar a final de mes".

Espino lamentó no haber escuchado en el discurso "ni una medida" que hable de acabar con el "despilfarro" público, de cómo mejorar la calidad y la gestión del Gobierno de Canarias y de revertir todo aquello que sea "superfluo, inútil y no tenga valor", es decir, esos "chiringuitos políticos que durante más de veinte años se han creado y que ahora parece que no vienen a cambiar, sino a ocupar. Se van unos para ocupar otros esos mismos sillones", censuró.

La diputada insistió en que las medidas propuestas por el candidato a presidir Canarias se basan, básicamente, en aumentar el gasto, por lo que Cs no comparte que esa sea la "receta" para afrontar los problemas de Canarias, sobre todo la pobreza y la desigualdad, que, en su opinión, se cambian apoyando a las pymes, los autónomos, los que emprenden y crean riqueza y empleo.

Vidina Espino anunció que su partido estará en la oposición y va a ser "firme" en aquellas cuestiones que consideren que no son buenas para Canarias, pero sí tenderá la mano y serán dialogantes en aquellas otras en las que puedan coincidir, como la mejora de la educación o la lucha contra el cambio climático.