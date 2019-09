24 de septiembre de 2019

Errejón duda si presentar candidatura en Canarias pero "no sería" a través de Más Canarias: "No son nuestros compañeros"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido Más Madrid de Íñigo Errejón duda sobre si presentar candidatura a las próximas elecciones generales en Canarias, aunque ha rechazado completamente hacerlo a través de la plataforma Más Canarias, presentada en el día de hoy.

"No les reconocemos como nuestros compañeros en Canarias", han sentenciado fuentes del entorno directo de Errejón a Europa Press, negando también haber tenido contacto alguno con los responsables de esta iniciativa.

"No hemos tenido contacto con José Manuel Corrales ni con nadie de ellos, no sabemos nada de esta plataforma y no es cierto que hayan mantenido contacto ni con Errejón ni con su círculo cercano para montar ninguna sucursal de Más Madrid", han recalcado.

Más Madrid, que celebra este miércoles su asamblea en la sede de UGT en Madrid, está aún valorando si presentarse o no en las provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, aunque han dejado claro que de hacerlo "no sería" a través de Más Canarias.

CANARIAS ENCAJA EN LOS REQUISITOS DE MÁS MADRID

El peso de las provincias canarias, en cambio, sí encajaría en los requisitos que Más Madrid ha explicado a Europa Press que baraja para presentarse por toda España: tener 7 diputados o más; y es que en Las Palmas se ponen en liza 8 diputados mientras que en Santa Cruz de Tenerife un total de 7.