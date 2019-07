17 de julio de 2019

Los GEAS denuncian nueve infracciones administrativas en centros de buceo de Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas ha denunciado entre los días 26 y 28 de junio un total de nueve infracciones administrativas en centros de buceo de los municipios de Tías, Yaiza, Tinajo y Teguise, en la isla de Lanzarote, por infringir las diferentes normativas que regulan la práctica del buceo deportivo recreativo.

Estas denuncias se enmarcan dentro de las competencias y funciones que tiene los agentes del GEAS, que realizan inspecciones periódicas en centros de buceo, clubs y empresas dedicadas al ejercicio de las actividades subacuáticas.

En el caso concreto de la isla de Lanzarote se inspeccionaron un total de 16 centros de buceo, un club de buceo y siete puntos de inmersión en zonas propias desde tierra, concluyendo las mismas con la denuncia de nueve infracciones, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Así de las nuevas denuncias, tres han sido tramitadas a la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias por infracciones al Decreto 35/2006 de 25 abril por el que se regulan los centros de buceo y las enseñanzas deportivas-recreativas en Canarias al no poseer la autorización que emite la Viceconsejería de Pesca del Gobierno para la apertura de centros de buceo, así como no poseer ni rellenar los libros oficiales de control de equipos y clientes.

Otras cinco denuncias han sido tramitadas a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias por infracciones al Real Decreto 2060/2008 en su Instrucción Técnica Complementaria EP5, que se refiere a los centros de recarga y centros de inspección de botellas de equipos de aire respirable, que regula las condiciones de seguridad de las instalaciones de recarga, así como los requisitos y controles necesarios para respiración autónoma en actividad subacuáticas.

En concreto estas infracciones han sido el no haber realizado la correspondiente inspección periódica quinquenal (OCA) de un compresor; no presentar informe escrito del resultado de la revisión y comprobación anual, mencionando el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación; y no presentar certificados de la inspección visual anual en las botellas de buceo.

Por último, se tramitó una denunció a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas por encontrar a un trabajador de un centro de buceo, previo a la inmersión, sin el correspondiente reconocimiento médico en vigor.

Todas las denuncias han sido tramitadas a las citadas autoridades o entidades administrativas encargadas de los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común.