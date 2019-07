El Gobierno de Canarias ve complejo subir el IGIC este año y lo aplaza para 2020

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha advertido este lunes de la "complejidad técnica" que supone aumentar el IGIC en lo que queda de año por lo que, aunque se está "evaluando" en el Ejecutivo, cree que lo más probable es que se aplique en 2020.

En declaraciones a los periodistas tras presidir la toma de posesión del viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúriz, Rodríguez ha apuntado que incrementar el IGIC "está en la agenda" del Gobierno y ahora, "con más razón", tras conocer la caída de la recaudación en un 7% en el primer semestre, la mayor de los últimos diez años --el tipo general pasó del 7% al 6,5%--.

Ha comentado también que la evolución del actual presupuesto de la Comunidad Autónoma "no va bien" y los márgenes para modificar las cuentas "no son muy altos", y probablemente se cerrará el año sin superávit, con incumplimiento de la regla de gasto y con "déficit excesivo", según el último informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Rodríguez ha apuntado que las previsiones de ingresos "no se van a cumplir" y que las rebajas fiscales "empiezan a pasar factura ahora" porque un importe de 470 millones en un presupuesto como el canario --según cálculos del anterior Ejecutivo-- es "inmenso", y le achaca que supone la mitad de los problemas presupuestarios de este año.

Además, ha criticado algunos gastos autorizados que incumplen alguna disposición del presupuesto y "no tienen consignación presupuestaria", como la reducción de horarios en sanidad y educación, si bien ha anunciando que no se van a "revertir" porque "estas cosas cuando se dan no se quitan".

"Nos habían contado otro cuento", ha señalado, resaltando que el Gobierno "sabía" los datos de la AIReF y tomó las decisiones sobre el personal en mayo y en plena campaña electoral.

Asimismo, ha señalado que mañana martes, el Gobierno va a tener su primera reunión de trabajo para empezar a elaborar el presupuesto del próximo ejercicio y en el Consejo de Gobierno de la segunda semana de agosto, se pueden afrontar los primeros "ajustes" en las cuentas "para evitar que el incumplimiento vaya a más".

No obstante, ha garantizado que no afectarán a los servicios públicos y se concentrarán en "gasto no imprescindible o no ejecutable", al tiempo que ha defendido que "se acabaron" los gastos de la sección 19 del presupuesto que no iban destinados a contingencias de personal.

Con todo, Rodríguez ha incidido en que el Gobierno no va a renunciar a su 'agenda social', que en todo caso, "no es la única" pues también se va a trabajar en "revertir" el modelo de desarrollo, impulsar cambios en el sistema productivo, trabajar para combatir el cambio climático y defender los derechos de Canarias ante el Estado y la Unión Europea.

Para ello, ha señalado que van a "revisar" la política fiscal "buscando el pacto y el entendimiento" con los agentes sociales y económicos, si bien ha dejado claro que solo el Parlamento es el que "tiene poder" sobre el Ejecutivo.