El Gobierno defenderá "a toda costa" la conectividad de Canarias "esté o no esté Ryanair"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha querido dejar claro que la Comunidad Autónoma defenderá "a toda costa" mantener la conectividad del archipiélago "esté o no esté Ryanair", incluso mejorando la que existe a día de hoy realizando estrategias de promoción "más potentes", orientadas a que se establezcan en las islas nuevas compañías y se consoliden a largo plazo.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de una reunión con representantes de Ryanair para abordar los proyectos inmediatos de la aerolínea en el archipiélago y que ha contado con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la propia consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y los presidente de los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.

El encuentro se produjo a raíz del anuncio de la compañía aérea irlandesa Ryanair, que ha informado sobre su intención de cerrar las bases de Tenerife Sur, Gran Canaria, Girona y Faro (Portugal) en enero de 2020, lo que ha sobresaltado al sector turístico de estos destinos por el grave efecto que puede tener en el volumen de plazas aéreas para el próximo año.

De hecho, Canarias sería el destino más afectado por estos cierres, y en especial Tenerife, ya que entre el Aeropuerto Tenerife Sur y el de Gran Canaria son más de 949.000 plazas las que se ponen en juego en el primer semestre de 2020. El Aeropuerto de Faro, en el Algarve portugués, también sufriría una dura caída (360.000 plazas), mientras que el de Girona sería el Aeropuerto menos afectado (99.000 plazas).

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que en la reunión celebrada hoy se ha acordado celebrar en el mes de septiembre un nuevo encuentro con la Fecai al objeto de manifestar, "de manera unánime", la postura de las administraciones canarias sobre la conectividad de las islas, que, dijo, "se defenderá independientemente de las compañías que operen en el archipiélago".

Respecto al anuncio de Ryanair, reveló que el Ejecutivo canario ya se ha puesto en contacto de forma oficial con la compañía sin obtener ninguna respuesta hasta el momento. Además, avanzó que esta misma tarde la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, mantendrá un encuentro con una representación de la sección sindical USO, con el fin de recabar apoyo a los trabajadores en riesgo de despido en las bases de Ryanair amenazadas de cierre.

Ángel Víctor Torres incidió en que Canarias cuenta con un número de turistas determinado que vienen con distintas compañías, algunas con bases en las islas y otras no, y agregó que el objetivo prioritario es atender a esa conectividad dialogando con todas las compañías para que no se reduzca "ni una sola plaza" de turistas que puedan venir al archipiélago. Preguntado por la posibilidad de incrementar las ayudas a Ryanair, respondió que no e insistió en que se va a defender el mantenimiento de la conectividad con unas u otras empresas.

"MANTENER, RECUPERAR Y MEJORAR".

La consejera de Turismo indicó que habrá que barajar lo que hacer dentro de la normativa legal establecida en cuanto a conectividad y compensaciones, pues quiso recordar que existe una serie de incentivos para nuevas rutas internacionales que operen con el archipiélago durante al menos un periodo de dos años. La consejera aclaró que esto afectará a todas las compañías, no sólo a Ryanair. "Nos interesa la conectividad con todas las compañías, no sólo con una, por lo que tendremos que hablar con todas las que operan en Canarias", insistió.

Yaiza Castilla hizo hincapié en que el Ejecutivo canario va a hacer "lo imposible" para, dentro del marco legal establecido, "mantener, recuperar y mejorar" la conectividad aérea de las islas, incluso con la apertura de nuevos mercados internacionales que ya se están barajando. "Lo que queremos es mantener o mejorar la conectividad de Canarias sí o sí con las compañías que sean. Vamos a garantizar la conectividad esté Ryanair o no esté Ryanair", aseveró.