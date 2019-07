Mariano Hernández gana la censura a Lady Barreto y se convierte en presidente del Cabildo de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Manuel Hernández Zapata ha sido proclamado este miércoles presidente del Cabildo de La Palma tras lograr que saliera adelante la moción de censura -la cuarta en la historia de la Institución- contra la hasta ahora presidenta insular, la nacionalista Nieves Lady Barreto, gracias a los doce votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista, logrando así la mayoría absoluta necesaria.

Hernández Zapata se convierte en presidente del Cabildo palmero a pesar de que la dirección nacional del PP hacía efectiva en el día de ayer la resolución adoptada por su Comité Nacional de Derechos y Garantías, decretando la expulsión de sus tres consejeros insulares por promover una moción de censura junto al PSOE, pasando a ser no adscritos. Esta medida no afectaría a Nieves Hernández, Raquel Díaz y Nayra Castro, pues a pesar de que fueron elegidas consejeras bajo las siglas del Partido Popular, no son afiliadas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)