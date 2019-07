23 de julio de 2019

Mariscal(PP) dice que "parece razonable" que el no de hoy, se repita el jueves

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas y portavoz adjunto del partido en la Cámara baja, Guillermo Mariscal, ha señalado este martes que "parece razonable" que el no de hoy, se repita el jueves, aunque agregó que se llevan "unos meses en lo que nada de lo que parece, luego es".

Mariscal considera que el que Pedro Sánchez no consiga los 176 diputados necesarios en la primera votación para gobernar se debe a que "no ha tenido capacidad negociadora" y a su "arrogancia" en cuanto a la "forma de interpretar la política, de tengo que ser presidente porque yo lo valgo".

Por ello, expuso que "en un mundo racional" tras los reproches escuchados en el Congreso de los Diputados, "parece razonable que el no de hoy, se repetirá el jueves". De todos modos, matizó que todo "dependerá de la capacidad negociadora de Sánchez", al tiempo que consideró que las "exigencias de Podemos son razonables, que entienden que sobre el número de diputados que tienen en la Cámara, deben de tener una representación adecuada a ese número" en el Gobierno.

En cuanto al papel del PP en la investidura, puntualizó en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press, que su formación y su presidente, Pablo Casado, ha repetido "hasta la extenuación" que están dispuestos a "facilitar once acuerdos" con el presidente Pedro Sánchez sobre reformas, a lo que añadió que incluso han incorporado la posibilidad de llegar a acuerdos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, Mariscal subrayó que lo que "no es deseable es que haya elecciones", ya "no solo" por el gasto que supone convocarlas, sino porque "se retrasa la inversión, se aleja la capacidad para poder generar crecimiento", además de convertir a España en "un país inestable, no es una buena noticia ni a nivel nacional ni internacional que España tenga que convocar elecciones".

"LOS RESULTADOS NO SON BUENOS" EN CANARIAS

Por otro lado, en relación a la situación del presidente del PP de Canarias, Asier Antona, y su cuestionamiento por parte de la Dirección general del partido, Mariscal puntualizó que, como en cualquier empresa, se les evalúa por los resultados y estos actualmente "no son buenos".

"Se nos mira por los resultados y los resultados ahora mismo no son buenos. La preocupación se deriva tanto por los resultados como por la capacidad de gobierno que tenemos", apostilló.

Por ello, consideró que desde la Dirección general del PP se llama a una reflexión "profunda" en cuanto a los resultados obtenidos en el archipiélago, así como en lo que se refiere a la "capacidad negociadora y la posición" que se ocupa actualmente, que "no es la deseable" porque el PP es un partido con la "intención de ser mayoritario y, por tanto, un partido de gobierno, y pudiendo haber gobernado, no" lo hace.