30 de julio de 2019

NC respeta la designación de Clavijo como senador autonómico y dice que su abstención es "legítima y coherente"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, ha dicho que su partido respeta la designación del nacionalista Fernando Clavijo como senador autonómico y ha querido dejar claro que la posición de su partido siempre ha sido la de abstenerse en la votación a los tres candidatos propuestos por PP, PSOE y CC.

En declaraciones a los medios, Luis Campos ha afirmado que NC ha sido "absolutamente" respetuoso durante todo el proceso judicial que afecta a Fernando Clavijo por el llamado caso Grúas y ha insistido en que, con su abstención, el partido ha sido fiel a su forma de actuar en situaciones similares, pues en 2011 y 2015 también decidió abstenerse en la votación de los candidatos al Senado.

Campos añadió, además, que la decisión tomada recientemente en la Ejecutiva Nacional fue en el mismo sentido, incluso antes de conocer los nombres de los tres candidatos que, remarcó, no representan a NC y nadie intentó consensuar con su organización política.

"Por tanto, es una abstención totalmente legitimada y coherente con lo que hemos hecho en actuaciones anteriores", insistió Luis Campos, que incidió en que la posición de NC no iba a cambiar "ni un ápice" aunque la votación hubiera sido en tres papeletas o en una sola, como finalmente ha sido y decidió la Junta de Portavoces.

Sobre si la designación de Fernando Clavijo obedece a que recuperase su condición de aforado y, por tanto, pase a ser juzgado en el Tribunal Supremo, Luis Campos señaló que no sabe si esa es la razón y recordó que no es el motivo político argumentado por su partido. En cualquier caso, incidió en que NC no va a hacer valoraciones más allá de los argumentos esgrimidos por su organización política. Es más, reiteró que la posición de Nueva Canarias ya estaba prefijada e iba a ser la abstención, ya fuera Clavijo u otro candidato.