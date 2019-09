19 de septiembre de 2019

Las Palmas de Gran Canaria recibe este viernes al crucero Independence of the Seas

Crucero Independence of the Seas en Las Palmas de Gran Canaria CEDIDO/AYUNTAMIEINTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria recibirá este viernes al crucero Independence of the Seas, uno de los buques habituales en temporadas anteriores en la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

Así, el navío, consignado por la agencia Bergé Marítima, tiene contemplada su llegada al Muelle Santa Catalina a primera hora de la mañana, según la agenda del Puerto de Las Palmas y el Observatorio Turístico de la ciudad.

El Independence of the Seas es un icónico buque de Royal Caribbean, activo en el mercado desde hace once años. En 2018 se sometió a una última reforma para mejorar sus servicios, con una capacidad actual que supera los 4.000 pasajeros y 1.300 tripulantes.

Además, el crucero, con varios restaurantes, teatro, casino y tiendas, ofrece además opciones para el deporte y la relajación de sus viajeros: a bordo cuenta con pistas de tenis o cancha de baloncesto, entre otras alternativas.

El Independence, que llega procedente de Arrecife y partirá hacia Santa Cruz de Tenerife en torno a las 19.00 horas, es el segundo crucero de septiembre en la capital grancanaria, y el segundo de Royal Caribbean.

Al respecto, ya el pasado 6 de septiembre, el Muelle Santa Catalina recibió al Explorer of the Seas, en este mis típico de transición para los grandes buques de recreo en la ciudad, a la espera de la temporada alta.

Será en estas últimas semanas del mes cuando el Santa Catalina registre una mayor actividad de cruceros. El 25 se aguarda al Sirena (de Oceanía Cruises, consignado por Intercruises) en su primera escala en Las Palmas de Gran Canaria; y el Britannia (de P&O Cruises, consignado por Hamilton & Cía) tiene prevista su escala en el Puerto de Las Palmas el día 30.